Torna RiminiWellness: quattro giorni da campioni

Rimini, 31 maggio 2023 – Nel mirino il record dei 100mila visitatori del 2019: da domani a domenica va in scena la 17esima edizione di RiminiWellness, con la novità del ’fuorisalone’, dal centro storico al lungomare. Resta ben salda la ’roccaforte’ della Fiera, dove saranno presentate novità, ultime tendenze, innovazioni e formazione per i professionisti e gli appassionati di fitness, benessere e sport.

Altra novità: la manifestazione di Ieg ospiterà per la prima volta le start up italiane dedicate alla galassia fitness. Tra i temi in primo piano, intelligenza artificiale a supporto dei personale trainer, "esperienza gamificata" e nutrizione. Insomma: il grande evento di Ieg diventerà anche "una palestra per le idee".

Complessivamente oltre 240 gli eventi in programma per la prima edizione di Rimini Wellness Off, che trasformerà l’intera città in una grande palestra a cielo aperto con eventi, corsi, lezioni, talk e iniziative "intorno alle quattro dimensioni chiave in tema di qualità della vita: esercizio fisico, nutrizione, benessere mentale e medicina preventiva". Eventi en plein air che puntano "a coinvolgere residenti e ospiti del territorio".

Attese in Fiera per Rimini Wellness delegazioni e visitatori da oltre 70 Paesi. Saranno presenti circa 300 brand espositori disposti 170mila metri quadrati, con oltre 200 ore dedicate a formazione e convegni e 1500 ore di allenamento. Ampio spazio riservato all’inclusività, grazie all’impegno di numerose associazioni specializzate nello sport con disabilità. Sabato a cura di ’Sport e Salute’ parte il tour nazionale #PiùSportPiùVita: il villaggio dello sport (di mille metri quadrati) allestito in piazzale Fellini darà a tutti la possibilità di provare decine di sport.

Tra gli ospiti più attesi campioni come il nuotatore Filippo Magnini e il lottatore Andrea Minguzzi, la campionessa europea e mondiale di pugilato Simona Galassi, protagonista della campagna Boxing Heroes, i campioni di sport freestyle guidati da Swan Ritossa.

Sviluppata insieme a ’Sport e Salute’, Rimini Wellness ospiterà anche l’area Innovation ideas e presenterà il progetto WeSportUP, il primo acceleratore di innovazione dedicato allo sport e al wellness.

La piazza sull’acqua del ponte di Tiberio sarà animata dalla Technogym che, oltre ad offrire ogni giorno attività fisica gratuita guidata dai propri trainer, organizza tre diversi eventi di spinning in notturna. Tra le tantissime proposte quella di Fluxo, che offrirà sessioni di allenamento al belvedere di piazzale Kennedy e due eventi speciali: venerdì la pattinata nel Parco del mare, domenica la corsa con partenza da piazzale Boscovich.

