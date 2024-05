Victor, ultimo sforzo. Missione playoff

Il Victor San Marino chiama a raccolta i tifosi per l’ultima casalinga, quella che per la matricola biancazzurra potrebbe voler dire playoff. Domani sul campo di Acquaviva la squadra di mister Cassani negli ultimi novanta minuti della regular season affronterà il Borgo San Donnino. Un match che vale molto per i titani, ma anche per gli emiliani, ancora invischiati nella lotta per la salvezza. Il club del presidente Montanari, per l’occasione, ha deciso di organizzare la giornata biancazzurra. "Un piccolo evento – spiegano dalla società – per salutare i tifosi e festeggiare insieme l’ottima prima stagione in serie D. Stagione

che, ad oggi, potrebbe ancora regalare a tutti ulteriori soddisfazioni". In programma anche alcune premiazioni ed un piccolo rinfresco. Per colorare di biancazzurro gli spalti il club ha stabilito che il biglietto di ingresso allo stadio avrà un prezzo unico (10 euro).