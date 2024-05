Nuove divise per la Nazionale di San Marino

La Federcalcio di San Marino ha svelato le due nuove divise con cui la Nazionale di San Marino affronterà gli impegni internazionali nel biennio 2024-26. "Un prodotto ricercato e perfettamente aderente alla tradizione e all’identità sammarinese – spiegano dalla Fsgc – frutto della sintesi della collaborazione con Erreà, ancora al fianco dei titani per i prossimi due anni". Dal ritorno all’azzurro proprio della Repubblica di San Marino, nel 2018, la prima maglia della Nazionale non si era mai discostata da quella scelta monocromatica. Almeno fino ad oggi, dal momento che la prima divisa dei titani renderà omaggio per intero alla bandiera: la maglia in predominanza bianca sfuma sull’azzurro in prossimità del ventre, abbinandosi a pantaloncini e calzettoni. Un colpo d’occhio di sicuro impatto. Le nuove divise debutteranno già nelle due amichevoli ufficiali di giugno, quando San Marino sfiderà Slovacchia e Cipro.