Torneo tra big a Misano prima di scendere in pista

Piccolo assaggio delle gare del Fantec Gt World Challenge Europe di oggi pomeriggio. Giovedì scorso alla Padel Arena, all’interno del circuito di Misano è andata in scena una serata a colpi di racchetta e pallina, in cui i piloti sono scesi dalle loro fuori serie per misurarsi questa volta sul famoso tappeto blu circondato dai vetri del padel. Nella cornice del Misano World Circuit sono scesi in campo Eliseo Donno della scuderia del Cavallino rampante in coppia con Mattia Drudi con la casacca di Aston Martin. Dall’altra parte della rete Lorenzo Ferrari di Tresor Attempto Racing al fianco di Giacomo Altoè, anche lui in Ferrari.

Oggi i piloti invece tornano a bordo delle loro automobili, scaldando i motori per la prima delle due gare del Fantec Gt World Challenge Europe in programma per le 14. Subito in pista Valentino Rossi che alla guida della sua Bmw tenterà di difendere il primo posto conquistato l’anno scorso proprio sull’asfalto misanese. L’ex corridore di Moto Gp scenderà in pista anche nell’unica gara sotto le stelle della stagione quando la banidera a scacchi sventolerà per la seconda volta alle 21.

La lista dei piloti pronti a solcare il tracciato romagnolo promette grandi emozioni. Attesi Ben Green e Konsta Lappalein del team Ferrari, Mattia Drudi e Nicolas Baert a bordo di Aston Martin e tanti altri. Un sabato che ha come protagoniste le 36 fuoriserie dai colori sgargianti che sono pronte a contendersi il gradino più alto del podio che nel 2023 è stato occupato da valentino Rossi alla sua prima apparizione da automobilista nel circuito di Misano. Saranno le maggiori scuderie del mondo quelle che si sfidano sul tracciato intitolato a Marco Simoncelli. Non mancheranno i bolidi firmati da McLaren, Bmw, Ferrari, Porsche, Lamborghini e Aston Martin.

Tra le file dei piloti che gareggiano per Aston Martin c’è Mattia Drudi. Il pilota romagnolo torna a casa per gareggiare di fronte ai suoi tifosi. "E’ sempre bello

correre a Misano, da quando c’è anche Rossi accorrono ancora più tifosi. Io vivo qui vicino ed è la mia tappa per eccellenza senza dubbio. Per la gara siamo positivi, la nuova macchina risponde bene alla velocità".

Federico Tommasini