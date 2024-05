Cattolica: l’assalto al bancomat finisce nel sangue, ladro ferito nell’esplosione

Cattolica (Rimini), 4 maggio 2024 – Fanno saltare in aria il bancomat con la tecnica della 'marmotta' ma qualcosa va storto e uno dei banditi rimane ferite ed è costretto a subire l'amputazione del braccio.

E' successo nella notte a Cattolica, dove una banda di malviventi ha preso di mira lo sportello automatico della Riviera Banca del centro commerciale Diamante.

I rapinatori hanno piazzato il pacchetto esplosivo nella fessura del bancomat, ma probabilmente non tutto ha funzionato come previsto e uno di loro - un rumeno di 36 anni - è stato investito in pieno dall'esplosione.

E' rimasto a terra sanguinante mentre i complici si sono dati alla fuga.

Viste le sue condizioni, è stato trasportato d'urgenza all'ospedale Bufalini di Cesena dove ha dovuto subire l'amputazione del braccio.

La filiale ha subito danni pesanti a seguito della deflagrazione.

Sul posto i carabinieri che hanno immediatamente avviato le indagini grazie anche all'acquisizione dei filmati di sorveglianza.