L’Iss cerca un medico di base

È stato emesso e pubblicato il bando di concorso internazionale per l’assunzione, a tempo indeterminato, di un nuovo medico per l’Unità operativa Cure Primarie e Salute territoriale. Lo fa sapere l’Iss spiegando che le domande di partecipazione, debitamente compilate e corredate da tutti i documenti necessari, dovranno pervenire, in busta chiusa tramite lettera raccomandata o consegnata a mano all’Ufficio personale e libera professione dell’Istituto entro e non oltre le 12 di lunedì 20 maggio. Il bando è visionabile e scaricabile sul sito internet Iss (www.iss.sm). "Il bando di concorso internazionale per un nuovo medico di Medicina generale – dice il Segretario Sanità Mariella Mularoni – rappresenta un ulteriore sforzo dell’Iss per rafforzare la medicina territoriale che da qualche mese a questa parte è in fase di riorganizzazione progressiva, sia con investimenti strutturali, che con miglioramenti nella disponibilità di tecnologie".