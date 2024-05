Tutti a disposizione per mister Braglia

Sul sintetico del ’Neri’ prosegue la marcia verso i playoff e a Gubbio la truppa di mister Braglia fa altrettanto. Senza gli inciampi in infermeria, però. Il tecnico degli umbri, infatti, ha tutti gli uomini a disposizione per il primo round. Potendo anche contare su due risultati su tre. Infatti, anche con un pareggio la squadra eugubina staccherebbe il pass per il secondo turno della fase playoff a gironi. Un diritto acquisito grazie al quinto posto in classifica raggiunto al termine della stagione. Proprio come lo scorso campionato. Stessa griglia di partenza per il Gubbio che un anno fa agli spareggi riuscì a spingersi fino al terzo turno, cioè il primo della fase nazionale, dopo aver pareggiato con Recanatese e Pontedera. Due pari furono sufficienti per affrontare, poi, la Virtus Entella. Ma senza riuscire a superare un altro ostacolo.