Paolo Belli interrompe il suo tour: “Mia moglie Deanna sta male, devo starle accanto”

Modena, 17 aprile 2024 - L'amata moglie Deanna ha scoperto di avere un grave problema di salute e Paolo Belli non ci ha pensato due volte: ha deciso di interrompere il suo tour teatrale per starle accanto. Il cantautore, che vediamo in tv a 'Ballando con le stelle', lo ha rivelato al pubblico al termine del suo spettacolo 'Pur di fare commedia' a Roma, come racconta il settimanale Di più Tv.

"Con dispiacere devo interrompere il mio tour - ha detto Belli visibilmente commosso - La mia famiglia ha bisogno di me, della mia presenza. Le successive date saranno annullate".

Una decisione difficile, ma l'unica che lo showman poteva prendere visto che Deanna - con cui sta da ben 40 anni - "ha scoperto di avere un grave problema di salute" ed è stata "operata d'urgenza". Gli amici della coppia raccontano che il male si è palesato all'improvviso e che le condizioni di salute della donna, 65 anni, sono considerate preoccupanti.

Paolo Belli e Deanna, un amore che dura da oltre 40 anni

I due si sono incontrati per la prima volta al Picchio Rosso, una discoteca nel Modenese: erano giovanissimi, e per lui fu subito colpo di fulmine. Belli racconta: "Mi aveva colpito subito, ma eravamo in compagnia di alcuni amici e ci siamo appena salutati. Per fortuna poi ci siamo rivisti, eravamo a Riccione, a un falò sulla spiaggia. Visto che mi piaceva tanto, per fare colpo, mi sono giocato il jolly: ho preso la mia chitarra, che porto sempre con me, e ho cantato per lei". Da allora Paolo e Deanna non si sono mai lasciati. E da qualche tempo sono pure diventati nonni: il figlio Vladik, che hanno adottato nel 1997 dalla Bielorussia, è sposato e "ha due bambini bellissimi", ha raccontato Belli.