Al Teatro Celebrazioni la prosa con Angela Finocchiaro e Giampaolo Morelli, la musica con Paolo Belli, la comicità con Luca Ravenna, Giorgia Fumo, Filippo Caccamo e molto altro

Si apre con Paolo Belli il mese di aprile al Teatro Celebrazioni di Bologna. Il cantautore propone Pur di far Commedia, una pièce in cui racconta storie, aneddoti esilaranti, mille peripezie e i colpi di scena vissuti in tanti anni di carriera. Prosa, canzoni e risate sono gli ingredienti dello spettacolo, in programma il 3 aprile e che vede sul palco anche sette musicisti: Juan Carlos Albelo Zamora, Gabriele Costantini, Mauro Parma, Enzo Proietti, Gaetano Puzzutiello, Peppe Stefanelli e Paolo Varoli.

L’8 e il 9 aprile torna lo stand-up comedian dei record Luca Ravenna con il suo Red Sox, show già andato in scena al Celebrazioni lo scorso novembre con due repliche sold out.

Il 10 aprile è la volta dello psichiatra, sociologo, educatore e saggista Paolo Crepet che torna con il terzo e ultimo appuntamento della Stagione 2023|24 sull’interiorità umana legata alla contemporaneità, intitolato Impara ad essere felice e ispirato al suo omonimo libro.

Antonio Milo, Adriano Falivene e Federica Totaro sono i protagonisti di Mettici la mano, la pièce “spin-off” de Il commissario Ricciardi, scritta da Maurizio De Giovanni e con la regia di Alessandro D’Alatri, in cui il pubblico verrà trasportato – l’11 e il 12 aprile – nella primavera del 1943 a Napoli, in una tarda mattinata squarciata dalle sirene che segnalano il pericolo di un nuovo bombardamento. La scena sarà uno scantinato che farà da rifugio improvvisato ai tre personaggi: Bambinella, il Brigadiere Maione e Melina; e mentre fuori le voci della gente si trasformano in un pauroso silenzio, il dialogo tra i tre si farà sempre più profondo e serrato, con una serie di riflessioni sulla vita, la morte, la giustizia, la fede, ma anche la fame e l’arroganza del potere.

Vita Bassa è lo spettacolo di Giorgia Fumo, che il 16 aprile guiderà lo spettatore alla scoperta della vita dei millennials, i nuovi adulti che si barcamenano con le briciole lasciate dai loro predecessori. Dai viaggi che devono essere a tutti i costi “esperienze” ai programmi in cui si scelgono abiti da sposa, dalla vita in ufficio ai “lasciamenti” nell’era dei social, Giorgia Fumo con il suo stile unico porta sul palco una comicità intelligente e mai banale.

Angela Finocchiaro e Bruno Stori sono i protagonisti il 19, 20 e 21 aprile de Il calamaro gigante, spettacolo tratto dall’omonimo romanzo di Fabio Genovesi e con la regia di Carlo Sciaccaluga.

Il 23 aprile è la volta dei comici, attori e conduttori Panpers, che propongono il nuovo show Bodyscemi: passando dal politicamente scorretto al tendenzialmente giusto, da canzoni in classifica a sketch inclassificabili, offriranno agli spettatori una prospettiva fuori dal coro del bizzarro presente in cui stiamo vivendo.

Il 26 aprile Giampaolo Morelli si racconta al suo pubblico con Scomode verità e 3 storie vere, monologo irriverente, caustico, pungente e sincero. Le scomode verità, infatti, altro non sono che un sunto delle nostre umane debolezze, un compendio di tutti i tic, le manie, gli slanci e le ossessioni del nostro vivere quotidiano. A volte si tratta di fulminanti considerazioni, altre volte invece le riflessioni si fanno più discorsive e articolate o magari intime e profonde: come nel caso delle tre storie personali citate nel titolo, ovvero tre aneddoti di vita vissuta che mostrano allo spettatore un ritratto inedito e confidenziale del noto attore.

Il Piccolo Coro dell’Antoniano diretto da Sabrina Simoni va in scena il 28 aprile con Zecchino d’Oro Show, un omaggio per i 70 anni dalla nascita del Piccolo Coro, in cui il pubblico stesso sarà protagonista e partecipe – tra suggestioni sonore, giochi di luci ed effetti speciali – di quel mondo musicale ancora presente nell’immaginario comune. Accanto al Piccolo Coro si esibiranno la band dei Buffycats e la mascotte d’eccezione l’anisello Nunù.

Le Filippiche è il nuovo spettacolo di Filippo Caccamo: un affascinante e coinvolgente viaggio nella comicità dell’artista lodigiano che porterà sul palco, il 29 e 30 aprile, un assortimento di personaggi esilaranti, stravaganti e memorabili. Attraverso brillanti monologhi e dialoghi incalzanti, l’artista creerà un affresco comico del tutto innovativo, affrontando anche temi universali come l’amore, l’amicizia, le relazioni familiari, le gioie e i problemi quotidiani.

