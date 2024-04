Cosa si nasconde dietro a un granello di zucchero?.

Non tutti sanno cosa si nasconde dietro a un cucchiaino di zucchero. Quello a marchio Italia Zuccheri racconta una storia ‘unica’: una filiera nostrana composta da 7.000 aziende agricole della cooperativa Coprob, ad oggi rimasta la sola a produrre zucchero nel nostro Paese. Una realtà fondata su una tradizione agricola tutta italiana, che ha fatto del rispetto dei coltivatori, della terra e delle persone i propri valori cardine.

Grazie al prezioso lavoro degli agricoltori, uniti dal 1962 in cooperativa per la coltivazione della barbabietola e impegnati nella salvaguardia e nel rispetto dei terreni, nasce infatti lo zucchero 100% italiano Italia Zuccheri, garantito dal campo alla tavola.

Uomini e donne, agricoltori esperti e giovani che, con rispetto e passione, portano una spinta innovativa grazie a nuove competenze e nuove tecnologie ad un ingrediente “semplice” come lo zucchero. Una produzione che oggi arriva a coprire il 12% del fabbisogno nazionale di un Paese dove ogni anno si consumano 1,7 milioni di tonnellate di zucchero e che ha permesso a questa realtà di salvaguardare, insieme al lavoro di aziende e dipendenti del settore, un patrimonio culturale nazionale importante rappresentato da una coltura come quella della barbabietola, benefica per l’ambiente.

La coltivazione di barbabietola, infatti, è una delle più virtuose in termini di emissioni di gas serra ed è di importanza strategica nell’ambito della rotazione agricola grazie alla sua capacità di mantenere l'equilibrio dei nutrienti, contribuendo alla salute fitosanitaria e microbiologica del suolo. Una coltura “miglioratrice” in grado di arricchire i campi dopo la raccolta, aumentandone la resa produttiva, e “da rinnovo” per le lavorazioni e le fertilizzazioni di inizio ciclo rotazionale. Se introdotta nel processo di rotazione, riduce sensibilmente l’impatto ambientale dell’attività agricola.

Con un approccio fortemente innovativo rivolto ad un’agricoltura sempre più sostenibile, Italia Zuccheri unisce alla sensibilità ambientale e alla garanzia di una filiera 100% controllata una forte attenzione per i propri bieticoltori: il terreno viene coltivato nel pieno rispetto dell’ecosistema e l’azienda riconosce l’impegno e la passione dei soci agricoltori attraverso una “equa cooperazione e retribuzione” per il lavoro svolto. Un riconoscimento dell’importanza del contributo dei lavoratori, grazie al quale viene garantita la continuità della filiera e di una risorsa così importante per il nostro Paese.

E dal campo alla tavola il salto è breve.