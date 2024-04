Prendersi cura delle piante da interno e da esterno con la zeolite naturale

Prendersi cura del giardino o del proprio angolo verde casalingo è un vero toccasana. Chi ha il pollice verde lo sa: dedicare tempo e attenzioni alle piante ha innumerevoli vantaggi. Riduce lo stress, migliora l’umore e aiuta a sentirsi più connessi con la natura, ma soprattutto fa bene all’ambiente. Le piante, infatti, migliorano la qualità dell’aria e possono aiutare a contenere l’aumento della temperatura urbana.

Con la zeolite è possibile dedicarsi alla cura del verde in modo completamente naturale, senza usare prodotti chimici. La zeolite, infatti, è un minerale che ha origine nel cuore della Terra. Si ricava dalle rocce di origine vulcanica ed è ricco di proprietà benefiche. zeover è una zeolite estratta in Toscana, da cave selezionate nel cuore della Maremma. È 100% italiana e biologica: sicura per l’ambiente e per tutti gli esseri viventi.

zeover è zeolite a base di chabasite italiana, estratta in Maremma da rocce di origine vulcanica

5 azioni benefiche della zeolite sulle piante

In natura esistono diversi tipi di zeolite, zeover è una zeolite a base di chabasite. È un prodotto biologico certificato ISO, completamente naturale e privo di sostanze nocive. Ideale per la cura di verde, ortaggi e fiori, zeover migliora il benessere delle piante e svolge 5 azioni.

Migliora il suolo: mescolata nel terreno, lo rende più poroso e capace di trattenere acqua e nutrienti. Conserva l’acqua: grazie alla sua capacità di assorbimento, fa da serbatoio e riduce lo stress idrico della pianta nei periodi più secchi. Fornisce nutrimento: la zeolite è in grado di immagazzinare nutrienti come azoto, potassio e magnesio, rilasciandoli lentamente nel tempo e garantendo alla pianta una riserva costante. Regola il pH: equilibra l’acidità del terreno creando un ambiente di crescita ottimale per la pianta. Risana il suolo: assorbe le tossine purificando il terreno e arricchendolo di minerali essenziali.

Grazie a queste particolari proprietà, la zeolite è un vero alleato nella cura del verde. Può essere utilizzata sia come ammendante, per nutrire la pianta e facilitarne la crescita, che come corroborante, per proteggerla da insetti e muffe.

Ammendante e corroborante: un formato per ogni necessità

La zeolite è un minerale straordinario, in grado di migliorare il benessere della pianta svolgendo una doppia funzione. Per via della sua capacità di assorbimento, infatti, è un ottimo ammendante: trattiene i nutrienti in eccesso e li rilascia solo quando serve, garantendo così alla pianta una riserva continua di acqua e sostanze nutritive. Grazie sua particolare struttura cristallina irregolare, inoltre, è un buon corroborante naturale. Rafforza le difese della pianta creando sulla superficie delle foglie una barriera fisica che le protegge dallo sviluppo di muffe e parassiti.

Per sfruttare appieno le proprietà di questo prezioso minerale e aiutare le piante a crescere sane, zeover ha sviluppato due formati: la zeolite in grani, che nutre la pianta in modo naturale, e la zeolite in polvere, che la protegge e ne rafforza le difese. L’uso combinato di questi due prodotti unisce i benefici dell’ammendante a quelli del corroborante e permette di ottenere piante belle e rigogliose.

Piante da appartamento: come prendersi della dracena

Con la zeolite si può migliorare il benessere delle proprie piante da appartamento e creare un angolo verde in casa, rilassante e bello da vedere. Una pianta da interno molto apprezzata da chi ha il pollice verde è la dracena. Conosciuta anche come “tronchetto della felicità” e originaria delle foreste tropicali, la dracena è una delle piante cosiddette anti smog: purifica l’aria assorbendo le sostanze inquinanti, è molto resistente ed è facile da curare.

Con zeover zeolite in grani si può migliorare il benessere della propria dracena da appartamento. Per sfruttarne le proprietà ammendanti e facilitare la crescita della pianta, è sufficiente praticare piccoli solchi nel terreno e distribuire 2 o 3 cucchiai di prodotto intorno al fusto, se la pianta è già in vaso. Se invece è da mettere a dimora, basterà distribuire la zeolite sul fondo mescolandola al terreno e assicurandosi che entri a contatto con le radici.

Piante da esterno: come prendersi cura dell’ulivo

L’ulivo è una pianta mediterranea da esterno che richiede molta luce, va coltivata in piena terra e va tenuta al riparo dai venti freddi. In giardino può svolgere una funzione ornamentale e creare un bellissimo angolo verde. Per tenere alla larga i parassiti e proteggere l’ulivo dagli sbalzi termici, si possono sfruttare le proprietà corroboranti di zeover zeolite in polvere.

Usarla è molto semplice. Basta riempire uno spruzzino con 500 ml d’acqua, aggiungere due cucchiaini da caffè colmi di prodotto e agitare bene. Il composto va spruzzato sulla pianta ogni 10 giorni e dopo ogni pioggia, per rafforzare le difese e impedire la proliferazione di insetti e muffe. Un piccolo gesto di cura per migliorare il benessere delle proprie piante di ulivo in modo completamente naturale.