Intervista a Enrico Benelli: Il Nuovo Salone CUPRA GARAGE a Ravenna

Con l'apertura del nuovo salone CUPRA GARAGE a Ravenna, il marchio automobilistico punta a offrire un'esperienza unica ai suoi clienti. Enrico Benelli, titolare di Lineablù, ci parla di questo nuovo spazio e di come si distingue dagli altri showroom.

Enrico può dirci di più sul nuovo salone CUPRA GARAGE a Ravenna? Quali sono le sue caratteristiche principali?

Buongiorno, grazie a voi per l'interesse. Il nuovo CUPRA GARAGE a Ravenna è uno spazio molto tecnologico e all'avanguardia, con maxischermi, tablet e monitor interattivi. Abbiamo cercato di creare un ambiente che rifletta lo spirito anticonvenzionale di CUPRA, con un design contemporaneo e molto innovativo.

Quali sono le differenze rispetto alla vostra sede precedente?

La differenza principale è lo spazio. Il nuovo showroom è il doppio rispetto al precedente; quindi, abbiamo più libertà per creare un'esperienza unica per i clienti. Abbiamo anche cambiato il modo di interagire con i clienti: niente più classiche scrivanie da venditore, ma salottini con maxischermi dove possiamo accoglierli in modo più rilassato.

Come sta andando il marchio CUPRA in Italia e, in particolare, a Ravenna?

La marca CUPRA è stata lanciata alla fine del 2020 e da allora ha avuto una crescita incredibile. A Ravenna e nelle province di Forlì/Cesena, abbiamo visto una risposta molto positiva e la domanda continua a crescere. CUPRA è un marchio giovane e dinamico, e la gente sembra apprezzarne l'approccio anticonvenzionale.

Avete altri punti vendita per il marchio CUPRA?

Sì, oltre a Ravenna, abbiamo un altro punto vendita a Diegaro di Cesena, in via Emilia Ponente. Con questi due showroom copriamo le province di Ravenna e Forlì/Cesena. Il salone di Cesena adotterà lo stesso stile del nuovo CUPRA GARAGE a Ravenna, con i lavori che dovrebbero iniziare a breve e concludersi entro la fine del 2024.

Cosa rende speciale il marchio CUPRA rispetto ad altri marchi automobilistici?

CUPRA si distingue per il suo approccio anticonvenzionale e per il suo design audace e innovativo. Non si tratta solo di prestazioni e piacere di guida, ma anche di un'esperienza emotiva. Chi sceglie CUPRA vuole qualcosa di diverso, un'alternativa alle tradizionali regole del mondo automobilistico.

Quali sono i vostri obiettivi per il 2024 con la marca CUPRA?

Il 2024 sarà un anno importante per CUPRA. Stiamo per introdurre due nuovi modelli, Cupra Tavascan e Cupra Terramar, che amplieranno la nostra gamma a sei modelli. Ci aspettiamo che questi nuovi veicoli rafforzino ulteriormente il marchio e attraggano nuovi clienti.

Ci saranno eventi speciali o promozioni per il nuovo salone a Ravenna?

Sì, stiamo pianificando una presentazione ufficiale del nuovo salone dopo l'estate, con eventi e promozioni per attirare clienti e celebrare l'apertura. Sarà un'ottima occasione per conoscere meglio CUPRA e vedere di persona cosa offre il nostro nuovo showroom.