TEATRO CELEBRAZIONI Maggio 2024

Al Teatro Celebrazioni il nuovo spettacolo di Giuseppe Giacobazzi, Neri Marcorè con La buona novella di Fabrizio De Andrè e la comicità di Beppe Grillo, Enrico Bertolino e Max Angioni

Si apre con il nuovo spettacolo di Giuseppe Giacobazzi il mese di maggio al Teatro Celebrazioni di Bologna. Intitolato Il pedone. Luci, ombre e colori di una vita qualunque, lo show – in scena per sette repliche, dal 2 al 5 e dal 9 all’11 maggio – racconta il paragone tra la nostra vita e quella vissuta su una scacchiera. E in una società dove tutti sognano di essere dei pezzi pregiati, spicca il fascino della normalità.

Martedì 14 maggio è la volta di Beppe Grillo, che propone l’inedito spettacolo Io sono un altro: l’attore afferma di essere un altro, inseguendo e citando Vitangelo Moscarda, protagonista del romanzo “Uno nessuno e centomila” di Luigi Pirandello, e i suoi tormenti. In realtà Grillo è sempre lo stesso: un animale da palcoscenico capace di far divertire e riflettere allo stesso tempo, affrontando un caleidoscopio di temi legati alla salvaguardia dell’ambiente, all’energia e poi ancora la scienza, la religione, Dio, la medicina.

Dopo il successo di pubblico e critica Enrico Bertolino torna mercoledì 15 maggio con il suo Instant theatre. Signore e Signori, si chiude, il format teatrale creato con Luca Bottura e con la regia di Massimo Navone, in cui narrazione, attualità, umorismo, storia, costume, cronaca, comicità e politica si incontrano sulle assi di un palcoscenico. Bertolino – in scena nella triplice veste di comico, narratore ed esperto di comunicazione – racconta i paradossi e le contraddizioni della realtà, cucendoli con un filo narrativo che si rinnova ad ogni edizione, adeguandosi ai temi dominanti del momento e spaziando dalla cronaca alla politica e sino all’osservazione dei nuovi fenomeni sociali, con riferimenti alla storia passata e recente.

Neri Marcorè è il protagonista de La buona novella, proposto giovedì 16, venerdì 17 e domenica 19 maggio: uno spettacolo originale – con la regia e la drammaturgia di Giorgio Gallione e gli arrangiamenti e la direzione musicale di Paolo Silvestri – pensato come una sorta di sacra rappresentazione contemporanea, che alterna e intreccia le canzoni di Fabrizio De André con i brani narrativi tratti dai Vangeli apocrifi, cui lo stesso cantautore si è ispirato. Prosa e musica sono montati in una partitura coerente al percorso tracciato nel disco dall’autore. Accanto a Marcorè sul palco Rosanna Naddeo e i musicisti Giua (voce e chitarra), Barbara Casini (voce, chitarra e percussioni), Anais Drago (violino e voce), Francesco Negri (pianoforte) e Alessandra Abbondanza (voce e fisarmonica).

Max Angioni chiude la stagione 2023/2024 del Celebrazioni con il nuovo spettacolo Anche meno, in programma mercoledì 22 e giovedì 23 maggio. Il comico non risparmia la proverbiale autoironia e torna a divertirsi e a far divertire il pubblico, ma questa volta non si limita a portare in scena un semplice show, ma una vera e propria opera d’arte, destinata a diventare il nuovo manifesto della cultura occidentale, e che lo consacra definitivamente come icona contemporanea. Troppo? Avete ragione, verrebbe da dire: «Anche meno».

Teatro Celebrazioni

Via Saragozza 234, Bologna

Infoline: 051 4399123 – teatrocelebrazioni.it