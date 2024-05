Fabrizio Corona presenta il libro:

Sabato 11 maggio ore 17,00 ci sarà un evento gratuito con aperitivo offerto dall'azienda AEMME di Ravenna presso il Grand Hotel Azzurra di Lido Adriano (Ra) con NICOLO' DE DEVITIIS (dal programma televisivo "le iene") e FABRIZIO CORONA che presenteranno il libro delle Apostoli Monti: "mamma giustizia sa quello che fa" che tratta sul fenomeno della malagiustizia in Italia.

Questa serata prosegue il ciclo di incontri già avvenuti il 10 aprile al Grand Hotel Azzurra di Lido Adriano (Ra) ed il grande evento del 4 maggio in uno dei locali più famosi di Italia, il QI Clubbing di Brescia, dove Fabrizio Corona, davanti a circa 3mila persone pieno di modelle ed imprenditori del bresciano, ha parlato sul palco dei problemi con la magistratura e con i mezzi della comunicazione di massa.

Fabrizio Corona ha spiegato il perchè abbia appoggiato la pubblicazione del libro scritto dalle signore Apostoli Monti sottolineando che "il sistema della giustizia italiana è un sistema vecchio e bisognoso da anni di una riforma. Purtroppo spesso accade che non riesca a garantire il cittadino comune che, se senza una cospicua somma di denaro, non riesce neanche a difendersi, facendo mancare l’elemento essenziale del contraddittorio. Troppo frequentemente le persone vengono 'uccise' dai media, ritrovandosi una vita rovinata. Il percorso di chi ha a che fare con la legge, è un percorso difficile e spesso doloroso che coinvolge anche le persone più vicine agli imputati e alle loro famiglie, quando poi le imputazioni dopo processi lunghissimi e tanti soldi spesi per tenere insieme tutto questo sistema burocratico di giustizia si trasformano in sentenze, si entra in un imbuto infernale. In questo libro potrete conoscere non solo un caso che ha molti lati oscuri e che si cerca di chiarire… Questo libro racconta anche la deformazione dei mezzi di informazione, quello che stiamo vivendo in questo periodo storico configura la gogna mediatica come atto automatico ogni qualvolta che si ha a che fare con un caso che emerge attraverso i media. Abbiamo iniziato il lavoro su questo volume cercando di mettere ordine a tutto il caso che vede coinvolta la famiglia Apostoli Monti e nel tempo di questo lavoro ci siamo conosciuti sotto il profilo umano.”

L'evento si ripeterà sabato 1 giugno a Milano Marittima (Ra) con l'avvio stagionale del VILLAPAPEETE. Un ringraziamento di cuore agli organizzatori dell'evento, al Qi Clubbing di Brescia, all'Agenzia Atena srl ed a Ivan Errichiello.