Modena: la clinica Villa Rosa apre un ambulatorio dedicato alla TMS

La clinica modenese Villa Rosa, del Gruppo KOS, ha avviato un innovativo ambulatorio dedicato alla Stimolazione Magnetica Transcranica, cosiddetta TMS.

Un servizio sanitario nuovo per il territorio, che si basa su una tecnologia all’avanguardia e scientificamente provata con particolari benefici nei percorsi riabilitativi dedicati alle depressioni e alle dipendenze.

Per accedere al servizio, , è necessaria una prima visita presso il centro ambulatoriale di Villa Rosa (via Fratelli Rosselli, 83 - Modena) nel corso della quale lo specialista, dopo un attento e approfondito consulto, valuterà l’indicazione al trattamento.

Luca Pedretti

“La Stimolazione Magnetica Transcranica – spiegano i responsabili - è un trattamento di neuromodulazione non invasivo, sicuro ed efficace. Un'opzione terapeutica di successo per trattare depressione e dipendenze patologiche che si integra al trattamento psicofarmacologico e alla psicoterapia”.

Villa Rosa, punto di riferimento nel trattamento dei disturbi dell’umore e delle dipendenze patologiche, nei mesi scorsi ha anticipato l’apertura del nuovo servizio ambulatoriale organizzando un importante convegno che ha chiamato a raccolta alcuni tra i maggiori esperti italiani ed europei del settore.

La Stimolazione Magnetica Transcranica (TMS): cos’è e come si svolge

Il trattamento di Stimolazione Magnetica Transcranica (TMS) prevede una prima visita medica, della durata di circa 2 ore,al termine della quale il medico specialista definisce la durata e la frequenza del trattamento e l'intensità della potenza elettromagnetica. Nella prima seduta di TMS, della durata di un’ora e mezza, il clinico individua la posizione su cui verrà focalizzato il trattamento e il campo elettromagnetico, mentre le successive applicazioni saranno di circa 45 minuti ognuna. Il protocollo prevede normalmente 20 trattamenti suddivisi in 4 settimane. Durante le sedute il paziente, che sarà comodamente seduto su una poltrona, avvertirà solamente una sensazione di leggero formicolio sul cuoio capelluto.

TMS - Rosi Del Vai

Per informazioni aggiuntive o richiedere un consulto è possibile chiamare il numero 059 9763143,dal lunedì al venerdì dalle 08:30 alle 16:00, o scrivere a lisa.lazzarini@villarosa.it

Villa Rosa - Gruppo KOS

Villa Rosa è una clinica specialistica accreditata che ha maturato un’importante esperienza nel trattamento dei disturbi psichiatrici, in particolare,dei disturbi dell’umore e delle dipendenze patologiche. Accoglie pazienti sin dalla fase acuta della malattia e provenienti da tutto il territorio nazionale, lavorando in sinergia con i servizi territoriali che operano nell’ambito della salute mentale.

Villa Rosa fa parte di KOS, primario gruppo sanitario italiano che opera nell’assistenza socio-sanitaria, nella psichiatria, nella riabilitazione, nella diagnostica e nella medicina per acuti. Il Gruppo gestisce circa 170 strutture con oltre 13.000 posti letto e opera in Italia e in Germania con 13.300 dipendenti e collaboratori. KOS, in particolare, è presente in 11 regioni italiane dove gestisce oltre 120 strutture: 60 residenze sanitarie assistenziali (RSA), 20 cliniche psichiatriche, 15 centri di riabilitazione, 28 centri ambulatoriali e 1 ospedale.