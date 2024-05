Bologna Wine Week, al via Mercoledì la seconda edizione nel capoluogo dell’Emilia - Romagna

Bologna, Italia - 10 Maggio 2024 - Esplorare la ricchezza dei vini, promuovendo la cultura vinicola e raccontando le peculiarità delle venticinque aziende partecipanti: cinque giorni di evento per la seconda edizione dell’evento in programma da Mercoledì 15 a Domenica 19 Maggio dove winelovers ed esperti di settore avranno modo di approfondire la conoscenza delle cantine partecipanti. Si inizia Mercoledì 15 e Giovedì 16 Maggio con ENOTECA BWW presso Palazzo Isolani, con sponsorclass riservate agli operatori del settore e degustazioni guidate aperte al pubblico, oltre a un esclusivo Opening party (il programma completo è disponibile qui). Venerdì start alle 15 in Piazza Minghetti con le degustazioni ed il concerto trio Soul a cura di Hallyx (voce e tastiera), Giacomo Ronconi (chitarra) e Gino Bianchi (batteria). Sabato dopo l’apertura dei banchi tre talk pubblici: alle 17:30 quello di benvenuto su “Bere bene e responsabilmente” con la partecipazione dei Carabinieri e della Polizia di Stato, alle 18:00 si discute di Politiche di Economia circolare e sostenibilità di Caviro con Silvia Buzzi per poi proseguire alle 19.00 con “The Art of Wine” e la partecipazione del maestro Beppe Vessicchio e di Andrea Amedei, voce per Decanter Rai Radio2 e volto di È Sempre Mezzogiorno Rai. Si proseguirà fino alle 22:30 con il concerto jazz live con Guglielmo Pagnozzi (clarinetto), Paolo Prosperini (chitarra) e Filippo Cassanelli (contrabbasso). Domenica 19 Maggio giorno di chiusura con altre tre approfondimenti: si inizia alle 17:30 con un talk di benvenuto su “vino ed economia locale” con e Ascom e l'assessora al Commercio del Comune di Bologna Luisa Guidone, alle 18 focus su “Turismo ed esperienze” con Davide Maggi (CEO Home Food - Cesarine) e poi, a seguire, iniziative per ridurre l'impatto ambientale con Lorenzo Zitignani (Direttore Generale Plastic Free). Un'esperienza unica per gli amanti del buon vino e della cultura culinaria, nella centralissima Piazza Minghetti il fascino dei vini si unirà all'atmosfera vivace e accogliente della storica piazza di Bologna per una manifestazione enogastronomica che pensa già alla sua terza edizione: la piazza si trasformerà in un'oasi enogastronomica, arricchita dalla presenza di produttori vinicoli appassionati pronti a raccontare la propria cantina ed il territorio di cui si prendono cura. Bologna Wine Week si impegna a creare un'esperienza unica coinvolgendo la città e i suoi abitanti, abbattendo le tradizionali barriere tra eventi per addetti ai lavori e offrendo a tutti l'opportunità di celebrare e scoprire il mondo del vino, immergendosi nella bellezza del contesto cittadino.

L’evento voluto da Gian Marco Gabarello, tramite la sua enoteca Ebbrezze, è realizzato con il patrocinio del Comune di Bologna e della regione Emilia Romagna e con il supporto di Bper Banca, Confcommercio, Gandini Arredamenti e Ghedini Auto. Le cantine partecipanti: Angoris (Friuli), Antichi Vigneti Fratelli Sculco (Calabria), Assirelli (Bologna), Boeri (Piemonte), Borgo Veritas (Friuli), Cantina dei conti (Veneto) Cantina Forlì (Predappio), Fedrizzi Alessandro (Rimini), Fonzone, (Campania), Goretti (Umbria), I Breè (Piemonte), Marramiero (Abruzzo), Maso Corno (Trentino), Merlotta (Bologna), Montevecchio Isolani (Rimini), Consorzio Colli Nativ (Campania), Oinoevini (Parma), Opera02 (Modena), Ornina wine (Toscana), San Valentino (Rimini), Terre Carsiche (Puglia), Terre Rosse Vallania (Rimini), Consorzio Colli Tomisa (Rimini), Consorzio Colli Vini Apuani (Toscana) e Vitevis (Veneto). Presente anche la parte food con Eredi Nigro, Li Mortacci e I due Gatti. Per rimanere sempre aggiornati, è possibile seguire la pagina Instagram di Bologna Wine Week e iscriversi alla newsletter per ricevere tutte le informazioni necessarie o collegarsi al sito per scoprire il programma e acquistare online il kit per le degustazioni, che includono un calice brandizzato, una tracolla porta bicchiere e token per assaporare i vini in degustazione.

Contatti:

www.bolognawineweek.it info@bolognawineweek.it

Evento organizzato da: Ebrezze Enoteca