Estra, le notizie di maggio

Scuole Viaggianti

Premiate le Scuole Vincitrici del Progetto Ambientale di Estra che ha coinvolto più di 800 scuole di Toscana, Marche, Umbria, Abruzzo e Molise

In occasione della Giornata della Terra, sono state proclamate le scuole vincitrici della seconda edizione di Scuole Viaggianti, il progetto ambientale di Estra che ha coinvolto oltre 23.000 studenti e più di 1.500 docenti provenienti da 838 istituti dell’infanzia, primaria e secondaria di I grado nelle regioni Abruzzo, Marche, Molise, Toscana e Umbria.

Tra le scuole vincitrici nelle Marche troviamo la Scuola Angela Latini di Mozzano in provincia di Ascoli Piceno e la Scuola Falconara Marconi (Ancona).

Le scuole premiate si sono distinte per la capacità di promuovere la sostenibilità ambientale attraverso la creatività e l'innovazione educativa, coinvolgendo gli studenti in esperienze e progetti che vanno al di là del tradizionale approccio didattico. Attraverso metodologie innovative e attività coinvolgenti hanno reso l'apprendimento più stimolante, fornendo agli studenti competenze e conoscenze fondamentali per affrontare le sfide del futuro. Ed è proprio la combinazione tra sostenibilità ambientale, creatività e innovazione educativa a rendere il progetto di Estra un'esperienza unica. Questa sinergia, dove c’è spazio anche per il teatro, la narrazione, le uscite e le esperienze pratiche, ha ispirato gli studenti a sviluppare una consapevolezza critica nei confronti delle sfide ambientali e a cercare soluzioni innovative per affrontarle.

Approvato il Bilancio di Sostenibilità 2023 del Gruppo Estra

È stato approvato il Bilancio di Sostenibilità 2023 del Gruppo Estra, tra gli operatori leader nel Centro Italia nel settore della distribuzione e vendita di gas naturale e attivo nella vendita di energia elettrica.

Tra i principali risultati registrati nel 2023 da Estra si evidenzia il valore economico direttamente generato e distribuito pari a 1,14 miliardi di euro: la maggior parte della ricchezza prodotta (l’88,8%) è stata distribuita ai fornitori per oltre un miliardo.