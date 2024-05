Al Duse ‘Raffaella!’, i tributi ad Abba, Pink Floyd, Morricone e la magia di ‘Incanti’ Sul palco a maggio anche Saviano, Dandini e Orchestra Senzaspine

Si parte venerdì 3 con il ritorno, a grande richiesta di pubblico, di Raffaella! omaggio alla Carrà con Beatrice Baldaccini, una delle protagoniste indiscusse del musical italiano. In scena con lei una band di 5 elementi e 6 performer.

Raffaella! - 3 maggio 2024

A seguire, spazio ad una rosa di concerti-tributo imperdibili. Nel dettaglio il 7 maggio il sipario si alzerà sugli AbbaDream e il loro Tribute Show dedicato allo storico gruppo svedese che, negli anni Settanta, fece ballare tutto il mondo vendendo centinaia di milioni di dischi.

AbbaDream Tribute Show - 7 maggio 2024

L’8 maggio largo ai Big One che presentano European Pink Floyd Show, in occasione dei 50 anni di The dark side of the moon. I Big One hanno come obiettivo la riproduzione più fedele possibile delle sonorità e degli arrangiamenti dei Pink Floyd, tramite l’utilizzo di una strumentazione vintage.

BigOne - European Pink Floyd Show - 8 maggio 2024

Per gli amanti della magia, il 9 maggio arriva sul palco Incanti, spettacolo che coniuga illusionismo e teatro, scritto e diretto dal giovane mentalista Andrea Rizzolini che ha voluto accanto a sé sul palco altri cinque colleghi: Dario Adiletta, Francesco Della Bona, Niccolò Fontana, Filiberto Selvi, Piero Venesia.

Incanti - 9 maggio 2024

Il 10 e 11 maggio si ride con Maurizio Battista e il suo nuovo monologo intitolato Qualcosa non mi quadra…. Per l’occasione, la sala del teatro si trasformerà in un cinema di tanti anni fa, in cui, attraverso la proiezione di vecchie pellicole, capiremo come della modernità ci siamo fatti, appunto, un ‘film’ non del tutto corrispondente ai nostri bisogni reali.

Maurizio Battista - 10 e 11 maggio 2024

Ultimissimi biglietti disponibili per lo show di Eleazaro Rossi che, il 12 e 13 maggio, torna sul palco di Via Cartoleria con il suo terzo spettacolo, intitolato, Grande figlio di p*****a. Un trattato di umanità e umorismo che procede fermo e sicuro nel solco tracciato dal principe della risata: Totò.

La musica tornerà, il14 maggio, con Omaggio a Morricone – Musiche da Oscar: un viaggio musicale nell’arte di uno dei più grandi compositori del Novecento, Ennio Morricone. In scena l’Orchestra Ensemble Le Muse. Alla direzione e al pianoforte il M° Andrea Albertini.

Omaggio a Morricone - Musiche da Oscar - 14 maggio 2024

Cresce l’attesa per Roberto Saviano che, il 15 maggio, sarà al Duse con Appartenere, recital che accompagna lo spettatore attraverso un viaggio inedito nella vita intima del potere criminale. Cos’è il sesso per le organizzazioni mafiose? Opportunità di controllo, sopraffazione, strumento per creare nuove alleanze o per distruggerne di vecchie, stigma o vanto? Saviano risponde a queste domande disegnando un quadro preciso, spesso romantico, talvolta atroce.

Roberto Saviano - Appartenere - 15 maggio 2024

Dopo il successo della scorsa stagione, il 17 maggio torna al Duse anche Serena Dandini con il suo provocatorio format teatrale, Vieni avanti cretina, Next!, “che vuole finalmente celebrare la cretineria al femminile”. Esclamazione che può sembrare audace, ma perfettamente in linea con la lunga strada in salita dell’emancipazione delle donne, relegate a mero contorno, rispetto ai privilegiati protagonisti maschi, anche in fatto di comicità.

Serena Dandini - 2024 - ph. Gianmarco Chieregato

Nell’ambito del DUSEgiovani, il 18 e 19 maggio, debutta ClassxBattle di Orchestra Senzaspine. In scena andrà un’epica sfida in chiave hip-hop tra Mozart e Beethoven. I due compositori saranno interpretati per l’occasione da due famosi MC freestylers, Shekkero e Digiuno aka Socio, rispettivamente sostenuti dalle proprie crews.

Infine, qualche anticipazione sulla nuova Stagione 2024/2025 del Teatro Duse e sugli appuntamenti già disponibili in prevendita. Il 28 settembre, tornerà Alessandro Baricco con Abel Concerto. L’11 ottobre, invece, Silvia Mezzanotte renderà omaggio a Mina con lo show intitolato Vorrei che fosse amore. Il 23 ottobre gli Hotel Supramonte recuperano il concerto tributo a Fabrizio De André, inizialmente previsto per il 15 maggio (tutti i titoli già acquistati restano validi per la nuova data). A grande richiesta, il 21 novembre, torna anche Federico Buffa con La Milonga del Fútbo l. Da segnare in agenda, infine, il 10 dicembre il concerto di Mario Biondi che farà tappa in città con il suo nuovo Crooning Italian Theaters Tour e uno speciale omaggio a Claudio Baglioni.

Alessandro Baricco - Abel Concerto - 28 settembre 2024

Tutti i biglietti sono disponibili su teatroduse.it.