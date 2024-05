Palazzo Boncompagni, aperture speciali fra arte, moda e storia

Arte e cultura, momenti di convivialità e di confronto, storia e moda: Palazzo Boncompagni, la dimora di Papa Gregorio XIII, conferma ancora una volta la propria natura di luogo di bellezza e sapienza con un ricchissimo cartellone di appuntamenti fino alla fine di maggio. Turisti e appassionati d’arte e cultura potranno varcare la soglia del palazzo del Pontefice che fece il tempo moderno e ammirarne i tesori o partecipare alle diverse opportunità di approfondimento storico-culturale che la Fondazione Boncompagni ha programmato per i mesi a venire. Le tante iniziative previste rientrano all’interno della rassegna “Estate nei giardini di Papa Gregorio” che fa parte di Bologna Estate 2024, il cartellone di attività promosso e coordinato dal Comune di Bologna e dalla Città metropolitana di Bologna -Territorio Turistico Bologna-Modena

Si parte, naturalmente, con le meravigliose opere del Maestro Mimmo Paladino, in esposizione fino al 9 giugno: il prossimo 18 maggio, in occasione dell’International Museum Day, potranno essere ammirate grazie alla speciale apertura serale, con la possibilità di visitare l’esposizione alle ore 18.30, 19.30 e 20.30. La mostra sarà visitabile anche il pomeriggio, sempre tramite visita guidata, alle ore 15.30, 16.30 e 17.30: in entrambi i momenti la prenotazione è obbligatoria sul sito di Palazzo Boncompagni (www.palazzoboncompagni.it). L’iniziativa rientra nel programma 2024 della Notte Europea dei Musei e della Giornata Internazionale dei Musei coordinato da Città metropolitana di Bologna e Settore Musei Civici Bologna. La mostra, in ogni caso, resta visitabile anche negli orari ordinari: il mercoledì alle 17.30 e 18.30, il giovedì dalle 15.30 alle 18.30, venerdì, sabato e domenica dalle 11.00 alle 13.00 e dalle 15.30 alle 18.30

La loggia di Palazzo Boncompagni

Sabato 25 maggio saranno invece il giardino del Palazzo e la monumentale magnolia che si affaccia lungo la loggia papale ad essere protagonisti dell’apertura straordinaria in occasione dell’evento “Diverdeinverde” che accenderà i riflettori sui più suggestivi e nascosti angoli “green” di Bologna.

Domenica 26 maggio la casa di Gregorio XIII sarà protagonista della XIV Giornata Nazionale ADSI – Associazione Dimore Storiche Italiane: un’apertura speciale e gratuita che permetterà di apprezzare una delle più prestigiose realtà aderenti all’associazione presenti in Emilia-Romagna, e la mostra che essa ospita.

Il 30 maggio, infine, la loggia di Palazzo Boncompagni ospiterà un nuovo appuntamento con “I pomeriggi di Palazzo Boncompagni”, ciclo di conferenze a cura di Sonia Cavicchioli in collaborazione con il Dipartimento di Filologia Classica e Italianistica dell’Università di Bologna, sviluppa un percorso dedicato all’arte, al costume, ai personaggi storici, all’economia, alla politica e alla società del Rinascimento Bolognese. L’appuntamento del 30 maggio sarà condotto da Paola Goretti, storica dell'arte e del costume che approfondirà un tema molto caro al pontefice nell’incontro “La memoria delle vesti. La moda nell’età di Gregorio XIII”. L’incontro, aperto al pubblico (fino ad esaurimento posti con prenotazione obbligatoria sul sito di Palazzo Boncompagni www.palazzoboncompagni.it) si terrà a partire dalle 17.30

Per informazioni e prenotazioni

www.palazzoboncompagni.it