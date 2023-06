Vasco Rossi e la canzone per noi: "Rimini, che brivido sei"

Rimini, 4 giugno 2023 – Il congedo dell’amore. È quello con cui Vasco ha salutato Rimini all’indomani dei due concerti di giovedì e venerdì che hanno lanciato il Kom nel vivo del tour estivo che continuerà ora a Bologna, prima data martedì. "Rimini che brivido che sei! Ripartire da qua per me è stato molto importante. Una data zero da ricordare – ha garantito Vasco Rossi sui social –. Abbiamo condiviso le emozioni, la gioia e il ‘senso’ di Rinascita, in questa terra forte e ferita!". "Sono state due notti indimenticabili – ha aggiunto la rockstar di Zocca –. W Rimini, W la Romagna". Un saluto – sebbene Vasco continuerà ad alloggiare al Grand Hotel anche durante le quattro date bolognesi – a cui Rimini ha risposto immediatamente con un caloroso abbraccio.

Lo slogan ’Tin bota’ scritto coi lettini in spiaggia proiettato alla data zero

Dalla foto della spiaggia con la scritta ‘Tin bota’ e la promessa mantenuta di "portare un po’ di gioia", passando dalla Romagna mia intonata con il bassista Claudio ‘Gallo’ Golinelli, sono queste le fotografie con cui sfilano via due serate indimenticabili per il popolo del Blasco.

Ma a festa finita, per Rimini è stato anche tempo di tirare un bilancio della sicurezza, esaminando l’esito di oltre una settimana di duro lavoro per i servizi di ordine pubblico. Per gestire l’intenso flusso di persone tra i 16mila delle prove generali e i 24mila della data zero, sono stati impegnati oltre 210 agenti della polizia locale su più turni per rispettare il piano della viabilità predisposto in sinergia con le forze dell’ordine. Un dispositivo che si è rivelato funzionale e che ha permesso in meno di un’ora al termine del concerto di venerdì sera di riaprire tutte le strade che erano state chiuse al traffico. Il deflusso all’uscita dal concerto è dunque proseguito senza particolari criticità sulle strade, mentre sono stati registrati picchi di affluenza e tempi di attesa più lunghi per quanto riguarda l’accesso al trasporto pubblico, che per l’occasione era stato potenziato sia come numero di mezzi sia come prolungamento dell’orario di servizio. In particolare il Metromare e le linee dei bus della zona mare verso sud e nord – linee 11 e 4 – hanno registrato un carico di passeggeri da record, che è stato comunque smaltito tra la mezzanotte e l’una.

La rockstar sul palco del ’Neri’ per la data zero (foto staff Vasco Rossi)

Ecco perché a coronare la fine del maxi evento sono arrivati i ringraziamenti a tutto il personale impegnato da parte del sindaco Jamil Sadegholvaad, il quale acclamando con Vasco un weekend di grandi eventi – da RiminiWellness al mondiale di Superbike – proietta Rimini nell’orbita delle città "attrezzate per ospitare i grandi eventi. Partiamo da questa esperienza – così il primo cittadino – valutando tutto ciò che ha funzionato ma soprattutto guardando agli aspetti da migliorare e correggere, per far sì che Rimini possa confermarsi piattaforma all’altezza di queste manifestazioni. La città è pronta", ha assicurato ancora il sindaco Sadegholvaad.