Le bellezze dell’Emilia Romagna conquistano Regno Unito e Germania

Bologna, 23 marzo 2024 - L’Emilia Romagna ha incantato la Germania e il Regno Unito grazie ai suoi castelli, alla Food Valley, ai mosaici Unesco e a tutto il suo prezioso patrimonio che è stato raccontato in patria, fra fine febbraio e marzo, da numerose testate “Lifestyle” britanniche e tedesche che hanno promosso la vacanza in regione.

Da sinistra: Santarcangelo, Comacchio, i fenicotteri della costa, il ragù alla bolognese e la piadina romagnola

A essere state ammaliate dalla terra emiliana sono state The Telegraph online con 8,2 milioni di lettori mensili, Travel Weekly ed Euronews Travel esaltando Ravenna con i suoi mosaici e la Tomba di Dante, e The Times (oltre 1 milione di lettori) che celebra Rimini e la vicina Santarcangelo – Il bisettimanale tedesco Brigitte (1,6 milioni di lettori) racconta un viaggio gastronomico “mani in pasta” tra Emilia e Riviera Romagnola e la Berliner Zeitung (117mila lettori) porta i lettori alla scoperta della Rimini Felliniana, tra il museo dedicato al Maestro e gli altri luoghi a lui cari, dal Borgo San Giuliano al Grand Hotel.

La terra del Lambrusco è “tornata di moda” secondo l’edizione online del quotidiano inglese The Telegraph, che ha parlato anche del fascino dei castelli emiliani, dei mosaici ravennati e delle suggestioni felliniane di Rimini e del suo entroterra, dell’aceto balsamico Tradizionale di Modena DOP e Reggio Emilia DOP e di altri sapori regionali facendo conoscere ai britannici anche l’erbazzone e la torta di riso reggiana, senza dimenticare Carpigiani Gelato University a Bologna, Casa Maria Luigia di Massimo Bottura nel modenese, e la terra dei motori.

Travel Weekly (45mila lettori edizione cartacea, 147 mila quella online), Euronews Travel e Yahoo UK News sono invece stati ammaliati dalla Ravenna antica, dai mosaici, da Dante, dalla piadina romagnola fino a spingersi anche a Comacchio sulla costa ferrarese, tra fenicotteri, romantici ponti e canali.

Per il quotidiano The Times (1,7 milioni di lettori), invece, la perfetta vacanza balneare è di 48 ore a Rimini, tra Domus del Chirurgo e vestigia romane, il mercato settimanale, la tipica piadina riminese, una “fuga” in bici nella vicina Santarcangelo con le sue chicche, la visita al Fellini Museum e tanto altro.

Spostandosi in Germania, è la Rimini felliniana il focus di Berliner Zeitung (117.156 lettori), che racconta come la località balneare sia sempre più “un museo felliniano a cielo aperto” e come, con i suoi lungomari pedonalizzati, si stia allontanando dallo stereotipo tedesco della “Teutonengrill”. E per una full immersion nella visione del maestro riminese Brünjes consiglia di passeggiare per le sale di Castel Sismondo, della Palazzina del Fulgor e nella Piazza dei Sogni, le tre anime del Fellini Museum. Senza dimenticare una tappa al Grand Hotel, per ammirare la Suite 315, sempre riservata al regista riminese quando, alle ore più diverse, ritornava nella sua città natale spinto dalla nostalgia.

Brigitte, ai suoi 1,6 milioni di lettori racconta invece di tortellini, della mortadella e del “bolo”, soprannome che i tedeschi utilizzano per il ragù alla bolognese, fino ad arrivare a fare la sfoglia, una masterclass alla Carpigiani Gelato University, farsi ammaliare dal Prosciutto di Parma DOP e dal Parmigiano Reggiano DOP e scoprire la notte al Castello di Tabiano, poi Canossa con l’Aceto Balsamico di Reggio Emilia DOP, Casa Artusi a Forlimpopoli e Rimini con anche la tipica piadina riminese.