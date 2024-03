Emilia Romagna, record nell’export del Made in Italy: sostenibilità e innovazione

Bologna, 22 marzo 2024 – Continuano gli appuntamenti di Simest (la società del Gruppo Cdp che supporta la crescita delle imprese italiane nel mondo, controllata al 76% da Cassa Depositi e Prestiti) sul territorio, con l’evento che si è svolto ieri a Bologna presso Pelliconi, azienda leader mondiale nella produzione di tappi e chiusure per bottiglie. L’appuntamento è stata un’occasione per confrontarsi con una quindicina di imprenditori del territorio - presenti imprese di diversi settori, dalla ceramica al packaging, alle telecomunicazioni al software, al digitale – per conoscerne le esigenze e offrire loro il supporto necessario alla crescita sui mercati internazionali. L’Emilia-Romagna è una delle principali regioni per la produzione industriale in Italia e Simest ne supporta costantemente il tessuto produttivo attraverso le sue linee di attività, a partire da quelle gestite in convenzione col Ministero degli Affari esteri e della Cooperazione Internazionale, cioè finanziamenti agevolati e supporto all’export. A questi si aggiunge l’attività “equity” degli Investimenti partecipativi, realizzata con fondi propri. Un sostegno articolato, finalizzato alla crescita internazionale del Made in Italy e frutto della preziosa collaborazione di tutti i principali attori del Sistema Paese sotto la regia della Farnesina.

L’amministratrice delegata di Simest Regina Corradini D’Arienzo ha dichiarato: “L'Emilia Romagna ha registrato un record nelle esportazioni con oltre 85 miliardi di beni venduti all'estero nel 2023. La Regione si conferma quindi al secondo posto in Italia, per i volumi di merci esportate. Si tratta di un territorio che esporta Made in Italy innovativo e di eccellenza. Simest si vuole impegnare sempre di più per supportare le imprese emiliane. Ammontano a quasi 2 miliardi i finanziamenti agevolati concessi negli ultimi anni, e sono oltre 40 i progetti di investimento all'estero in cui Simest è partner, per più di 70 milioni. Eventi come quello di oggi, di dialogo e ascolto delle strategie e bisogni imprenditoriali, ci permettono di favorire una crescita internazionale interconnessa con le transizioni digitale ed ecologica, necessarie per la competitività e l’eccellenza del made in italy nel mondo”. L’Amministratore delegato di Pelliconi, Marco Checchi ha dichiatato: “Sostenibilità significa impegno e riguarda ogni realtà del Pianeta. Quando, come azienda, ci impegniamo a superare i confini nazionali, per arrivare in nuovi Paesi, per conquistare nuovi mercati non possiamo considerare questo solo un obiettivo commerciale, ma una grande opportunità: possiamo condividere la nostra visione etica, possiamo contribuire alla creazione di un modello di sviluppo sostenibile e possiamo farlo non solo riducendo l'impatto negativo” che abbiamo sull’ambiente, ma soprattutto promuovendo lo sviluppo del contesto in cui si opera. In Pelliconi abbiamo una parola potente e concreta che ci guida per raggiungere questi traguardi e questa parola è “innovazione”. Quando parliamo di internazionalizzazione, pensiamo alla condivisione di ciò che è importante, non solo per noi, ma per la vita di tutti: solo così possiamo dire veramente di generare valore, per gli azionisti attuali così come per le generazioni future. Il nostro nuovo payoff avvicina ed unisce questi due poli della nostra visione: “Innovation, Life”. È l’innovazione che migliora la vita”.