La Perla e il futuro, il ministro Urso: “Così siamo intervenuti per consentire a chi vuole investire sul marchio di farlo”

Bologna, 20 marzo 2024 – Per La Perla “domani avremo un incontro, a Bologna come avevamo promesso, con tutti gli attori, quindi la Regione, gli enti locali, i sindacati e il settore produttivo”.

I lavoratori de La Perla e il ministro Adolfo Urso

Lo dichiara il ministro delle Imprese e del made in Italy, Adolfo Urso alla Luiss. "Siamo intervenuti in maniera efficace - dice - sia per quanto riguarda l'utilizzo della cassa integrazione sia per le procedure per l'acquisizione del marchio, per poter poi, spero in breve tempo, una volta completate le procedure, anche consentire a chi intende investire su questo straordinario marchio del made in Italy e quindi sui lavoratori e le lavoratrice dello stabilimento di farlo nel migliore modo possibile”.

La trasferta bolognese

Trasferta bolognese per il ministro delle Imprese, Adolfo Urso, che tra l'inaugurazione del Cosmoprof al mattino e la visita al supercomputer Leonardo al Tecnopolo nel tardo pomeriggio, incontrerà in Prefettura i commissari straordinari nominati per la gestione di La Perla assieme ai sindacati.

Un incontro che segue il via libera del ministero del Lavoro alla cassa integrazioni per le oltre 200 lavoratrici dello storico brand di corsetteria di lusso e le rassicurazioni dello stesso Urso alla Camera circa la volontà del governo di tutelare il marchio, anche avvalendosi degli strumenti offerti dai provvedimenti a tutela del made in Italy, sul modello di quanto già testato con l'ex Ilva. "Per il recupero del marchio con la legge del Made in Italy si consente al ministero di subentrare nella titolarità di un marchio di interesse nazionale, come La Perla. Con il decreto legge Asset abbiamo rafforzato le misure contro le delocalizzazioni. Abbiamo, dunque, nuovi strumenti per arrivare ad accordo risolutivo su La Perla e porre in essere le azioni necessarie per il rilancio del marchio e la tutela delle competenze", aveva detto il ministro in aula all'inizio del mese di marzo. Un'apertura che subito era stata raccolta dalle istituzioni locali.

L’appello dell’assessore Colla

"Se il governo vuole difendere concretamente il made in Italy, come comunicato alla Camera dal ministro Urso, intervenga e si impegni ad acquisire il marchio La Perla. Questo è il vero nodo da sciogliere al più presto, per difendere un pezzo storico dell'abbigliamento del nostro Paese, un'eccellenza che proprio quest'anno compie 70 anni", aveva sollecitato l'assessore regionale allo Sviluppo economico, Vincenzo Colla. Nella stessa circostanza Urso aveva annunciato di voler incontrare le lavoratrici e di far visita all'azienda. L'appunto con i commissari e i sindacati è per le 15 in Prefettura.