Il ministro Urso assicura: "La Perla va salvata e va tutelato il marchio. Presto andrò in fabbrica"

La Perla ’sbarca’ alla Camera. A rispondere a un’interrogazione della deputata leghista Laura Cavandoli, è il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, che promette che presto andrà nello stabilimento di via Mattei "per incontrare le lavoratrici. Insieme riusciremo a conservare in Italia la produzione di un marchio così significativo", dice il titolare del Mimit.

Grazie alla legge del made in Italy, e il decreto Asset anti-delocalizzazioni, "abbiamo nuovi strumenti per arrivare a un accordo sull’azienda di lingerie e porre in essere azioni per il rilancio del marchio e la tutela delle competenze", assicura Urso. "La Perla è un simbolo del made in Italy. Il fine è trovare una soluzione industriale che mantenga unito il marchio aziendale con lo stabilimento produttivo e i suoi lavoratori", assicura il ministro. "Anche su impulso del Tribunale di Bologna sono state avviate interlocuzioni con i curatori, liquidatori e commissari per far valutare la possibilità di una gestione congiunta delle questioni che vedono coinvolte contemporaneamente le varie procedure in Italia e in Gran Bretagna", conferma Urso, ricordando come si sia sbloccato anche l’iter per l’accesso agli ammortizzatori sociali (che riguarda circa 300 lavoratrici).

"Parole importantissime – dice Maria Angela Occhiali (Uiltec-Uil) –. Urso lo aspettiamo, ma ci dica quando viene così davanti alla fabbrica gli facciamo incontrare le lavoratrici, visto che ora in via Mattei è tutto chiuso...".

Positive le parole di Urso per Stefania Pisani (Filctem-Cgil), ma ricorda che la Cig per La Perla Global Management Uk e la Manufacturing è stata firmata, "ma non sono ancora arrivati i soldi alle lavoratrici. Si faccia in fretta". Nel frattempo i tre commissari verificheranno le condizioni per l’amministrazione straordinaria. L’udienza è fissata a maggio, ma la decisione potrebbe arrivare prima.

ros. carb.