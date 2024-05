Oltre l’Europa League. Centro anziani Il Parco, la passione non ha età. Tutta la città con Thiago

Avanti tutta. Mettiamo da parte il pallottoliere per fare i calcoli: l’Europa, lo sappiamo, è stata raggiunta. Ma l’obiettivo Champions League è ancora più che possibile: bisognerà sudarsela, motivo per cui anche l’iniziativa ’Fino alla fine, Forza Bologna’ non intende certo mollare di un centimetro. Continuano infatti ad arrivare le adesioni alle vetrine rossoblù, l’idea lanciata da Confcommercio Ascom, insieme con Emil Banca e con il Resto del Carlino, per non perdere l’occasione di una vetrina continentale grazie al calcio. Non sfugge a nessuno, infatti, che oltre al prestigio e al traguardo sportivo di assoluto livello, andare in Champions League potrebbe avere un riflesso molto positivo per l’indotto turistico: ristoranti, hotel ma anche negozi in generale, infatti, ne beneficeranno sicuramente.

Il tifo, però, prescinde da tutto: prendete i ’giovani’ del Centro Sociale Anziani ’Il Parco’, a Bologna, nel quartiere Borgo Panigale, che hanno scattato una foto di gruppo per ribadire la loro vicinanza alla band di Motta. "Anziani tifossissimi da 35 anni", si legge nella frase allegata all’immagine: ma, si sa, la passione sportiva è capace anche di ringiovanire.

Scatto di fronte alla propria vetrina per Roberto Fanti, che anima il noto negozio di materiale per dipingere e creare ’L’Artistica’, in via Andrea Costa 131/3: del resto, è uno che di colori se ne intende sicuramente. Vetrina rossoblù anche per il negozio di pelletteria Fratelli Biagini, mentre MBE-Mail Boxes Etc 279, in via Massarenti 8/c ha usato le locandine preparate dall’Ascom, così come l’immobiliare Felsina Real Estate.

Partecipare all’iniziativa è facile e c’è ancora tempo: basta inviare una foto del proprio negozio a federazioni@ascom.bo.it indicando nome, cognome, insegna, indirizzo e telefono. Gli scatti verranno pubblicati anche sul nostro quotidiano, media partner dell’iniziativa: si consiglia di scattare le fotografie in

presenza dei titolari o comunque di persone fuori dalle vetrine o accanto all’attività. Sulle nostre pagine, si trova il coupon per votare la vetrina rossoblù più bella: basterà compilare il tagliando, inviare le foto a rossoblu@ilcarlino.net, e spedirlo o consegnarlo al nostro Ufficio Marketing in via Mattei 106, cap 40138, Bologna.