Bologna, festa Champions: il percorso del pullman con la squadra fino a piazza Maggiore

Bologna, 19 maggio 2024 – Non si ferma la festa della squadra e della città per la splendida qualificazione del Bologna alla Champions League. L’appuntamento da segnare in agenda è per mercoledì 22 maggio a partire dalle 19,30 quando andrà in scena la grande parata del pullman scoperto con a bordo i giocatori rossoblù.

Il mezzo inizierà il tour della città dal piazzale antistante la Curva Bulgarelli per raggiungere piazza Maggiore dove la squadra festeggerà questa fantastica stagione insieme a tutti i tifosi.

La festa dei giocatori del Bologna al termine della partita contro il Napoli (FotoSchicchi)

Il tragitto del pullman, dopo la partenza dallo stadio Dall’Ara, proseguirà per via Andrea Costa, via Sant’Isaia, piazza Malpighi, via Marconi, via dei Mille, via Indipendenza, via Rizzoli, piazza Re Enzo e gran finale in piazza Maggiore.

E per rendere la festa ancora più entusiasmante la società rossoblù invita “chi ha la propria abitazione o attività commerciale lungo il percorso ad addobbare finestre, balconi o vetrine con i colori rossoblù e tutti i tifosi a prendere posto lungo il percorso prima di confluire in piazza Maggiore”.

La festa al Dall’Ara

Ma quello di mercoledì non sarà certo l’unico momento di festa, la festa va avanti da giorni e proseguirà domani, lunedì 20 maggio, al Dall’Ara, al termine del big match contro la Juventus con un ampio post partita allo stadio, tra giri di campo, musica e giochi di luci. E non è esclusa la partecipazione di qualche ospite vip.

Martedì, invece, sarà il giorno della grigliata interna a Casteldebole, per squadra, staff tecnico, dirigenti, dipendenti e sponsor: circa 400-500 gli invitati.

In tutto questo, martedì, mercoledì o giovedì – nel pomeriggio – saranno i giorni utili per la consegna del Nettuno d’Oro da parte del sindaco Matteo Lepore agli eroi che hanno fatto l’impresa.

Il futuro di Thiago Motta

Resta il nodo del futuro del tecnico Thiago Motta che a chi gli chiede che ne sarà di lui risponde: “Non ho deciso né firmato nulla. Nei prossimi giorni mi vedrò con il presidente, prenderemo una decisione insieme e la comunicheremo. E’ arrivato il momento”.

Nel frattempo il mister taglia corto: “Pensiamo alla prossima partita, che cercheremo di affrontare nel solito modo: portando in campo il nostro calcio e con l’obiettivo di fare felici i nostri tifosi”.