Cucine da Incubo, cercansi ristoranti in Emilia Romagna: come partecipare

Bologna, 2 ottobre 2023 - Cercasi ristoranti ‘da incubo’ in Emilia Romagna.

La casa di produzione EndemolShine Italy è alla ricerca di nuovi ristoranti su tutto il territorio regionale per le riprese di Cucine da Incubo, il noto programma televisivo con lo chef Antonino Cannavacciuolo in onda su Sky.

Lo scopo del programma, anche per questa edizione, è aiutare i locali che si trovano più in difficoltà. Il ristorante selezionato sarà protagonista di una puntata della decima edizione dello show.

Perché partecipare

Com’è noto, l’obiettivo del programma è quello di aiutare tutti quegli esercizi che, per un motivo o per un altro, sono in difficoltà. Partecipando al programma, però, il ristoratore o la ristoratrice può ricevere i consigli dello chef Cannavacciuolo, andando così a migliorare il menù, il servizio e la gestione del locale. Non solo, ma è previsto anche un restyling della sala interamente a carico della produzione.

Costi e durata delle riprese

La partecipazione al programma è totalmente gratuita. Per quanto riguarda la durata, sono necessari 5 giorni per la registrazione della puntata in cui è necessaria la presenza del staff, oltre che il locale, a disposizione della produzione.

Come candidarsi

Per info e candidature si può contattare la redazione di Cucine da Incubo via telefono al 348 0818434 oppure scrivendo una mail a [email protected]