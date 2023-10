Il “Villaggio Fantozzi” invade San Felice tra comparse e set dei celebri film

Modena, 1 ottobre 2023 – San Felice sul Panaro, nel Modenese, si trasforma nel Villaggio Fantozzi. Uno spettacolare tributo alla figura artistica di Paolo Villaggio e al suo personaggio impresso nella memoria di tutti: Il ragionier Ugo Fantozzi. Così tra le vie del paese (ora piene di curiosi e appassionati) spuntano automobili d’epoca, scenografie e centinaia di figuranti con i più disparati costumi pronti a ricreare al meglio quella tipica atmosfera che ha reso celebri i film del ragionier Ugo. Alle 11 di questa mattina Elisabetta Villaggio (la figlia) ha presentato, in piazza Matteotti, il suo libro “Fantozzi dietro le quinte”.

San Felice trasformato in un set, omaggio a Fantozzi con duecento comparse

Mentre dalle 15.30, nei pressi della Rocca Estense, oltre 200 comparse sono sbucate fuori dalle grandi scenografie (una ventina) realizzate per l’evento, per procedere verso il centro del paese, trasformato in un vero e proprio "universo fantozziano". Il tutto accompagnato dalla musica in sottofondo dei film di Fantozzi, auto degli anni ’70, oggettistica d’epoca. Villaggio Fantozzi è nato da un’idea di Federico Mazzoli, con la partecipazione e il contributo di Sanfelice 1893 Banca Popolare e il patrocinio del Comune di San Felice sul Panaro, in collaborazione con Pro Loco San Felice sul Panaro aps.

La direzione artistica è di Roberto Gatti. Le scenografie di Roberto Gavioli. Mentre il video-show è diretto dal regista Paolo Galassi, con le riprese curate da Elisa Gatti e Simone Frabetti e prodotto da Firmament Pictures. Figuranti e collaboratori sono, invece, gestiti dal team Sepulchrum.