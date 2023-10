Ravenna, una puntata di ‘Quattro ristoranti’ di Alessandro Borghese in città

Ravenna, 2 ottobre 2023 – C’è grande fermento in città per l’arrivo della troupe di “Quattro ristoranti”, il programma condotto dallo chef Alessandro Borghese che va in onda su Sky dal 2015.

Lo show infatti, che vede quattro ristoratori dello stesso territorio sfidarsi tra di loro giudicandosi a vicenda, dedicherà una puntata al centro storico di Ravenna.

In città si susseguono le voci su chi siano i quattro locali partecipanti, ma per ora non ci sono conferme ufficiali: le bocche sono cucite in attesa che terminino le riprese, programmate in questi giorni, e che vengano definiti i dettagli della messa in onda.

I nomi che circolano del resto sono ben più di quattro, e già qualcuno ha smentito la propria presenza tra i ristoranti che compariranno nel programma.

C’è da scommettere che la sfida tra i locali riguarderà le specialità romagnole, tra cui il cappelletto.