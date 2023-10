Vasco Rossi, Rimini sogna il bis. Il sindaco: “Noi siamo pronti”

Rimini, 1 ottobre 2023 – Il sindaco ci spera: "Per la città sarebbe un sogno". Per i fan ancora di più. Rimini vuole andare al massimo con Vasco Rossi anche nel 2024. Un bis che avrebbe del clamoroso, dopo il doppio concerto – la prova generale aperta ai fan e la data zero del tour – di Vasco a giugno. Non sarà facile, ma Palazzo Garampi ci prova. E per questo ha già dato ampia disponibilità allo staff del rocker per il 2024.

Vasco Rossi in concerto a Rimini nell'estate 2023

Vasco non ha ancora annunciato le date del nuovo tour dell’anno prossimo. L’unica certezza è che nel 2024 tornerà a San Siro, come lui stesso ha dichiarato, e lo farà con una serie di concerti con cui punta al record. Milano è una delle città non toccate dal tour partito quest’anno da Rimini. Così come Firenze, tra quelle che aspirano a ospitare alcune date della tournée 2024 del ’Blasco’. Altre città si sono già fatte avanti.

Per Rimini la speranza è che Vasco e il suo staff si siano trovati così bene al ‘Romeo Neri’ lo scorso giugno (dove hanno fatto tre settimane di prove) da decidere di fare il bis anche il prossimo anno. Vista la capienza dello stadio, per Rimini l’unica chance è che il cantante possa decidere di fare ancora qui la prima data e la prova generale del tour. "Non sarà facile – mette le mani avanti Jamil Sadegholvaad – e soprattutto non dipenderà da noi, ma solo ed esclusivamente dalle decisioni di Vasco e del suo entourage. Una cosa è certa: se si creano le condizioni, noi saremo pronti e felicissimi di accogliere Vasco anche nel 2024".

I rapporti tra Palazzo Garampi e il rocker sono buoni. C’è stata piena collaborazione tra il Comune di Rimini e lo staff del ‘Blasco’ per il grande evento di giugno, che l’ha riportato sul palco del ’Romeo Neri’ dopo 27 anni.

Comunque vada a finire, Vasco a Rimini ci tornerà sicuramente il prossimo anno. Anche nel caso in cui la data zero si tenga altrove. Per Rossi Rimini è diventata (da anni) il buen retiro in vista del tour. E quando non è impegnato con i concerti, non manca mai di fare tappa al Grand Hotel per qualche giorno di vacanza. Ma Rimini sogna in grande e spera in un’altra estate spericolata.