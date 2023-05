Vasco Rossi a Rimini oggi, secondo giorno di prove. E prima l’abbraccio dei fan

Rimini, 26 maggio 2023 - Da quando è arrivato a Rimini, i fan si sono letteralmente accampati, giorno e notte, per vederlo e strappargli foto e autografi (foto). Anche oggi c'è stato l'assedio davanti al Grand Hotel, dove Vasco Rossi alloggia in questi giorni a Rimini (video), per prepararsi al tour che inizierà con il concerto del 2 giugno allo stadio 'Romeo Neri".

Vasco Rossi allo stadio Neri per soundcheck (foto Migliorini)

Come sempre Vasco è stato molto disponibile con i suoi, posando per le foto e firmando autografi. Questa mattina il rocker si è concesso anche una camminata sulla spiaggia del Grand Hotel. Oggi è di nuovo allo stadio, per la seconda giornata di prove con la band. Anche qui ci sono tanti fan, alcun addirittura accampati con le tende.

Ieri in realtà Vasco, come rivela lui stesso, inizialmente non pensava nemmeno di provare... Ma poi... "Ieri sono venuto a vedere lo stadio e il palco - scrive Vasco su Instagram - Dato che c'erano già i ragazzi della band che stavano facendo le prove... ho deciso di fare anch'io il soundcheck. Alla fine ho cantato un bel po' di pezzi. Così, per vedere come si sta... Certo, col sole che picchia! Ragazzi, c'è un caldo che si muore!".

Intanto è all'opera anche l'imponente 'macchina' organizzativa del Blasco fan club, il club ufficiale dei fan del Kom. Il club aprirà un infopoint per tutti i fan da domenica in piazza Cavour, negli spazi messi a disposizione dal Comune.