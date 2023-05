Vasco Rossi concerto a Rimini, il suo omaggio agli alluvionati

Rimini, 23 maggio 2023 – Rimini attende Vasco Rossi per mettersi alle spalle i terribili giorni dell’alluvione. Il rocker, dopo le prove del tour Castellaneta in Puglia (a cui hanno potuto assistere anche alcuni fan), è atteso per oggi in città. La febbre per il concerto del ’Blasco’, che tornerà a esibirsi a Rimini dopo la bellezza di 27 anni, sale di giorno in gioro tra i suoi fedelissimi. Sono attese ben 24mila persone allo stadio ‘Romeo Neri’ per la serata del 2 giugno, che aprirà ufficialmente il nuovo tour di Vasco Rossi. Ce ne saranno poco meno della metà (almeno 10mila o 12mila, stando a quanto trapela dagli ambienti dei vari fan club) la sera dell’1 giugno, quando il cantante farà la prova generale al ’Romeo Neri’, che sarà aperta ai fan che si sono iscritti tramite il ’Blasco fan club’.

Vasco Rossi, raddoppiano le date

Intanto da settimane allo stadio si lavora per allestire il maxi palco e ultimare i lavori, finanziati dal Comune di Rimini, per poter ampliare la capienza di pubblico. Con agli interventi decisi da Palazzo Garampi (e costati circa 225mila euro) il ’Romeo Neri’ potrà ospitare, come detto, 24mila persone.

Imponenti il palco e gli impianti che lo staff del ’Blasco’ sta preparando per il concerto. La sola piattaforma del palco si estende per 1.400 metri quadrati. I lavori dovrebbero finire oggi, giusto in tempo per l’arrivo a Rimini di Vasco. Il rocker alloggerà come sempre nel suo buen ritiro al Grand Hotel. I fan sono già pronti all’assedio, in piazzale Fellini e di sera al ’Romeo Neri’, per le prove.

Vasco, insieme al suo staff, sta già pensando anche a come manifestare la solidarietà agli alluvionati della Romagna durante il concerto. L’artista ha già fatto una (cospicua) donazione alla raccolta di fondi avviata dalla Regione, e ha invitato tutti i suoi fan a fare altrettanto. Ma non si fermerà qui: è intenzionato a organizzare qualcosa anche durante il concerto.

Per i fan che verranno a Rimini da fuori, pesa (non poco) l’incognita dei trasporti. Le Ferrovie stanno lavorando per ripristinare la linea Bologna-Rimini in tempo per il 2 giugno. Per chi verrà in auto previsti parcheggi extra e navette. Sono in dirittura i lavori della nuova rotatoria davanti al palasport. Proprio le informazioni su trasporti e viabilità sono quelle più richieste, in questi giorni, dai tanti fan che tempestano di telefonate gli uffici Iat per il concerto di Vasco.