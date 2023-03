Vasco Rossi, la data zero del tour 2023 a Rimini: quando e biglietti

Concerti da non perdere in Emilia Romagna nel 2023

Rimini, 6 marzo 2023 – La notizia era nell'aria... ma ora è ufficiale. Vasco Rossi inizierà il suo tour da Rimini: il concerto si terrà il 2 giugno allo stadio 'Romeo Neri'. Ma il Komandante arriverà a Rimini già all'inizio di maggio, per le prove generali della tournée che, dopo la capitale della Riviera, lo vedrà impegnato a Bologna (con quattro date), Roma, Palermo, Salerno.

Vasco Rossi in uno dei suoi soggiorni a Rimini (foto Petrangeli)

A dare l'annuncio è stato il sindaco Jamil Sadegholvaad: “Ci abbiamo lavorato per due mesi, ho seguito personalmente le trattative. Tra le ipotesi c'erano anche la spiaggia e il parcheggio della Fiera, ma lo staff di Vasco e Live Nation (che organizza il tour) hanno preferito lo stadio”.

Il Comune investirà 350mila euro per ampliare la capienza del 'Romeo Neri' per i concerti: "Passeremo dagli attuali 14mila posti fino a 22 o anche 24mila. E' un investimento che non facciamo solo per Vasco, ma per tornare a ospitare grandi eventi, come questo".

Ormai il 'Blasco' è di casa a Rimini, ma qui non suonava da tanti anni. "Gli ultimi concerti al 'Romeo Neri' nel 1993 e nel 1996", ricorda Sadegholvaad. Trent'anni dopo, Vasco tornerà finalmente sul palco di Rimini.

I biglietti per la data zero di Rimini

La comunicazione di Live Nation: i biglietti per la data zero a Rimini saranno disponibili: in anteprima per Il Blasco Fan Club dalle 10 del 13 marzo; in presale per gli iscritti a My Live Nation dalle 10 del 14 marzo. La vendita generale inizierà alle 11 del 15 marzo su Vivaticket, Ticketmaster e Ticketone

Concerto Vasco Rossi 2023: tutte le date

“Se non ci sarà la fine del mondo ci vedremo negli stadi": ecco il Komandante che invita tutti a prender posto al grande evento, con un nuovo inizio che non sarà più Bologna, bensì Rimini. Ecco tutte le date di Vasco Rossi:

2 giugno Rimini – Stadio Romeo Neri

6 giugno Bologna – Stadio Dall’Ara

7 giugno Bologna – Stadio Dall’Ara

11 giugno Bologna – Stadio Dall’Ara

12 giugno Bologna – stadio Dall’Ara

16 giugno Roma - Stadio Olimpico

17 giugno Roma - Stadio Olimpico

22 giugno Palermo – Stadio Barbera

23 giugno Palermo – Stadio Barbera

28 giugno Salerno – Stadio Arechi

29 giugno Salerno – Stadio Arechi