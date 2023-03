Vasco Rossi riparte da Rimini: prove d’estate prima di andare in tour

Prove di tour a Rimini per Vasco Rossi? Non è solo una voce

Concerti da non perdere in Emilia Romagna nel 2023

Rimini, 4 marzo 2023 – Sarebbe "... stupendo", per dirlo con le parole e la musica del Blasco, che Vasco Rossi scegliesse Rimini per la ’data zero’ del tour estivo 2023, che vedrà il Komandante risalire sul palco da Bologna, con quattro date allo stadio Dall’Ara in agenda il 6, 7, 11 e 12 giugno. Ma quello che potrebbe sembrare un sogno, come nelle favole, invece in questi giorni sta diventando quantomeno una possibilità. Si sta lavorando: lo staff di Vasco Rossi, nonché l’organizzazione che si occupa del tour della rockstar, stanno valutando se ci siano o meno le condizioni per realizzare un piccolo grande sogno dei tantissimi amanti di Vasco Rossi in Riviera, ovvero dare un antipasto di grande musica a partire proprio da Rimini.

La spiaggia , il parcheggio della fiera, lo stadio ’Romeo Neri’. Sono diversi i luoghi su cui sono in corso delle attente valutazioni tecnico-logistiche, con il massimo interesse anche da parte dell’amministrazione comunale affinché l’ipotesi possa trasformarsi in realtà nonostante la molta concorrenza di altre location candidate. Ancora non c’è niente di ufficiale e la scelta di Vasco potrebbe alla fine ricadere altrove o, magari, in una location sì riminese, ma più piccola di quelle ventilate sinora. I precedenti insegnano. Nel 2018 il concerto ’zero’ infatti si tenne al RockIsland e nel 2020 l’organizzazione di Vasco Rossi aveva scelto il teatro Novelli per ospitare le prove del tour, salvo poi vedere saltare il banco a causa della pandemia.

Potrebbe essere questa l’occasione per ripetersi, nella Rimini dove Vasco Rossi è ormai di casa. Lui che per tornare al massimo è abituato verso fine maggio a soggiornare al Grand Hotel per un periodo di relax prima di ripartire nella vita spericolata della rockstar itinerante per gli stadi di tutta Italia.

La possibilità che Vasco scelga di allungare dunque il proprio soggiorno a Rimini con un sound check ufficiale prima dell’inizio del tour è già virale sui social, alimentata anche dal fatto che nei giorni scorsi sia sfumata la data zero che era inizialmente prevista a Treviso e poi annullata da Live Nation "per motivi logistici". Ecco perché il fiato resta sospeso per un verdetto tecnico-logistico rispetto agli spazi in valutazione a Rimini, con tutta la Riviera si augura possa arrivare un parere positivo dell’organizzazione per ospitare quello che sarebbe un evento principe dell’estate riminese 2023. Per scoprire se così sarà, non resta che "Vivere".