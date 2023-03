Gianni Morandi tour 2023 pronto a partire. Ecco la scaletta e le date dei concerti

Bologna, 7 marzo 2023 – Ci siamo quasi all’inizio del nuovo tour di Gianni Morandi. Sono 9 le date di marzo di ‘Go! Gianni Go! Morandi nei palasport’ e venerdì 10 marzo di parte da Rimini, per poi calcare i palchi delle maggiori città italiane, tra cui anche Bologna il 21.

Una serie di concerti in cui non solo porterà i grandi classici, conosciuti dalla stragrande maggioranza degli italiani, anche soprattutto un album che sprizza ottimismo già dal titolo ‘Evviva!’. Un disco, tra l’altro, impreziosito dal brano omonimo a tu per tu con Jovanotti.

L’eterno ragazzo, dopo il successo di Sanremo in cui è stato co-conduttore insieme con Amadeus, oggi con un post su Instagram ha presentato la nuova band – la Trident Music –, con cui si esibirà a Rimini e nelle altre tappe in giro per l’Italia. L’emozione, come si può immaginare, è grande.

Gianni Morandi e il post in cui presenta la sua nuova band

“Sinceramente, a 78 anni, non pensavo che la gente avesse tutta questa voglia di acquistare i biglietti per venirmi a vedere nelle arene”, ha detto Morandi in un’intervista rilasciata a Qn. “Tornare tra la gente per emozionarsi ad emozionare è la cosa più bella. Tra il ’62 e oggi ho cantato qualcosa come 540 canzoni, quindi sarà impossibile fare una scaletta che non scontenti nessuno, ma tutti i brani più attesi ci saranno".

Morandi è atteso anche a Bologna il 21 marzo e ad Ancona il 25. Ma anche a Milano il 12, a Firenze il 15, a Roma il 18, a Torino il 23, a Bari il 28 e a Eboli il 30 marzo.

La scaletta

Per il ‘Go Gianni Go! Morandi Nei Palasport’, prodotto da Trident Music, Morandi ha pensato a una speciale scaletta, un concentrato di vitalità e potenza che mescola i brani frutto del fortunato sodalizio artistico con Jovanotti - Lallegria, Apri tutte le porte e La ola - ai classici del suo repertorio, affiancato on stage da una formidabile band di 12 elementi diretta dal maestro Luca Colombo.

Il tour segue la scia delle partecipazioni di Morandi sui palchi del Jova Beach Party, che hanno animato l’estate 2022 con performance iconiche e inediti duetti.