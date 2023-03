Concerti, gli Skunk Anansie a Rimini per ricordare il fondatore del Velvet

Nel nome di Thomas Gli Skunk Anansie a Rimini per ricordare il fondatore del Velvet

Rimini, 9 marzo 2023 – Suonala ancora Thomas. Per ricordare a dieci anni esatti dalla sua morte Thomas Balsamini, storico deejay dello Slego e fondatore e gestore del Velvet, scomparso nel 2013 a soli 48 anni, la famosa sirena del locale (quella che dava puntualmente il via a ogni serata) tornerà a suonare per aprire il grande concerto degli Skunk Anansie. La band britannica si esibirà in piazza Malatesta il 10 giugno, nel giorno dell’anniversario della scomparsa di Thomas. Un evento da non perdere, che seguirà di pochi giorni la data zero di Vasco Rossi allo stadio ‘Romeo Neri’. Il concerto della band capitanata da Skin, che si esibirà a Rimini per l’unica data in Italia, farà parte del festival ‘Ultrasuoni’, organizzato dai tanti amici e collaboratori di Thomas. Una maratona di eventi (a breve sarà comunicato il programma completo) che partirà il 9 giugno al Rockisland, proseguirà il 10 con vari appuntamenti in centro fino al concerto serale degli Skunk Anansie, poi si concluderà l’11 sulla collina di Santa Aquilina, dove sorgeva il Velvet. Lo storico locale, uno dei templi del rock in Italia, ha chiuso nel 2016, tre anni dopo la morte di Balsamini, e al suo posto...