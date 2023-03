Vasco Rossi 2023 a Rimini: hotel presi d’assalto dai fan

Rimini, 8 marzo 2023 – Che estate spericolata insieme a Vasco Rossi... La notizia del ritorno del Komandante a Rimini, dove farà le prove generali e la prima data assoluta del tour a quasi trent’anni dal suo ultimo concerto allo stadio Romeo Neri, ha avuto quasi l’effetto di un terremoto. Anche per il turismo.

Vasco Rossi sarà in concerto a Rimini il 2 giugno 2023

“Sarà possibile vedere le prove allo stadio?". "Dove possiamo acquistare i biglietti?". "Ci consigliate un hotel?". Di richieste così, per telefono e mail, ne sono arrivate a centinaia tra lunedì e ieri, agli uffici Iat, dopo l’annuncio del concerto del 2 giugno al ‘Romeo Neri’ con cui Vasco Rossi aprirà il nuovo tour.

"Gli uffici Iat sono stati letteralmente presi d’assalto – conferma Antonio Carasso, presidente di Promozione alberghiera – Tra lunedì pomeriggio e ieri mattina abbiamo contato già oltre 400 richieste di informazioni di ogni genere sul concerto di Vasco. Siamo al delirio, anche se a dire il vero un po’ ce l’aspettavamo".

Tantissime anche le chiamate fatte dai fan direttamente negli hotel di Rimini. Per Carasso e Patrizia Rinaldis, presidente dell’Associazione albergatori, "il concerto di Vasco Rossi e la fiera di Rimini wellness, che si svolgerà negli stessi giorni (dall’1 al 4) ci permetteranno di iniziare il mese di giugno con il botto. Si annuncia per la città un fine settimana da tutto esaurito considerando che c’è anche il ponte".

Già: questa volta il calendario è più che mai favorevole, essendo il 2 giugno, il giorno della festa della Repubblica, un venerdì. "Siamo sicuri, perché ce lo stanno già dicendo in queste ore gli albergatori che stanno ricevendo le richieste – continuano ancora Carasso e la Rinaldis – che tanti fan di Vasco Rossi approfitteranno dell’occasione del concerto allo stadio per trascorrere l’intero weekend a Rimini". Anzi: "Alcuni sono decisi a fare una settimana intera... Sperano di incontrare il cantante tra una prova e l’altra".

Qualche albergatore, a dire il vero, appresa la notizia del ritorno di Vasco a Rimini si è lamentato per la ‘sovrapposizione’ del suo concerto con il ponte del 2 giugno e Rimini Wellness : "Sarebbe stato meglio ospitare il concerto in un’altra data – è il ragionamento fatto da alcuni – visto che nel primo weekend di giugno tanti verranno già per la fiera e per il ponte". Ma secondo Patrizia Rinaldis "questo è un ragionamento che non tiene. Non si poteva di certo imporre a Vasco la data del concerto. Chiaro: forse un giorno diverso dal 2 giugno ci avrebbe fatto comodo, visto che quello sarà un weekend già molto buono per il turismo... Ma certe polemiche lasciano un po’ il tempo che trovano".

Piuttosto, la data zero di Vasco al ’Romeo Neri’ "per Rimini – conclude la Rinaldis – rappresenta un punto di ripartenza. Crediamo che la città debba tornare a ospitare grandi concerti come accadeva in passato: ne abbiamo tutte le potenzialità. È quel salto di qualità che auspicavamo già da tempo, è quello di cui abbiamo fortemente bisogno per rilanciare il turismo a Rimini".