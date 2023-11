Vasco Rossi: “Sono stato felice un sacco di volte, ma solo per alcuni attimi”

Bologna, 11 novembre 2023 – Vasco Rossi e la felicità. In attesa di rivederlo negli stadi con il suo prossimo tour, il cantautore emiliano dà il suo significato di felicità in un articolo a sua firma pubblicato su Lavialibera, la rivista dell'associazione Libera e del gruppo Abele.

"Difficile dire che cos’è la felicità per me - spiega Vasco - È una parola grossa, che fa pensare a uno stato talmente alto che forse preferisco usare il sinonimo “gioia", un sentimento che mi pare molto più raggiungibile. La felicità è ciò che tutti inseguiamo, perché tutti vorremmo essere felici. In realtà si tratta solo di un attimo, non è uno stato permanente".

La felicità non può durare

"Corriamo, la inseguiamo come fosse un traguardo - prosegue il rocker - e dimentichiamo che non è una condizione che dura. Non può durare, perché la vita è soprattutto sofferenza e la felicità è una condizione che si raggiunge solo in assenza di dolore. Perciò ci possono essere solo momenti, briciole di felicità. Se penso alla mia vita, posso dire di essere stato felice un sacco di volte,ma sempre per degli attimi. Lo sono stato quando ho raggiunto certi obiettivi, quando ho provato alcune sensazioni ed emozioni ecco… A dire la verità, penso di avere vissuto molte volte dei momenti felici. Moltissime volte. Anche se poi non sono in grado di raccontarvene nessuno”. La chiave per la felicità, a detta di Vasco, sembra essere vivere il presente. "Ci affanniamo a correre dietro a cose che non sappiamo nemmeno, passiamo il tempo a chiederci un perché che magari non ha risposta. Forse, se fossimo capaci di vivere il presente, di concentrarci sul qui e adesso e di scacciare ogni altro pensiero, forse in questo modo vivremmo in uno stato di perenne felicità".

Amore e musica

E sul momento che viviamo, Vasco Rossi crede che "abbiamo più bisogno di amore che di felicità. In fondo, si può vivere anche senza raggiungere mai questa vetta. Non è un bisogno primario". Assume però grande importanza la musica, ingrediente ideale per perseguire la felicità. "Fare provare agli altri gioia o attimi di felicità attraverso la musica è una soddisfazione incredibile. Ho cambiato idea nel tempo perché crescendo, nelle diverse fasi della vita, si vedono le cose secondo un’altra prospettiva”.

I giovani

Infine, Vasco dà un consiglio ai giovani di oggi: "A chi è giovane consiglierei di fare quello che gli piace di più. Di vivere la vita che gli piace vivere ed essere soddisfatto del lavoro che fa. Quello che più conta oggi è la dignità: avere un lavoro, prima di tutto e poi riuscire a conservarlo”.