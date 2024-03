Gabriella Sturani, il figlio di Vasco Rossi: “Mamma, te ne sei andata da guerriera”

Bologna, 28 marzo 2024 - Continua a commuovere la notizia della scomparsa di Gabriella Sturani, la Gabry ex fidanzata di Vasco Rossi e madre di Lorenzo, morta a soli 57 anni. Dopo l'addio social del Komandante, con uno struggente messaggio al figlio, ora è proprio Lorenzo Rossi a scrivere su Instagram - in piena notte - una lunga lettera alla mamma, piena di ricordi e di dolcezza, con la foto di lui piccolino che fa una smorfia mentre la madre lo bacia.

Gabriella Sturani: il post di Vasco Rossi e, a destra, quello del figlio Lorenzo

"Ogni volta che mi guardo indietro, ripensando alla vita che abbiamo passato, mi sembra d'averne già vissute 5 o 6. Oggi ne comincia un'altra, la più dura: quella senza di te", scrive tra l'altro Lorenzo. Il giovane è ancora sconvolto per la perdita: "non ero pronto mamma, non così, non in 10 giorni - scrive - Avrei voluto solo qualche giorno in più per poter parlare, per poter sistemare i nostri conti del passato, per scacciare quei fantasmi che da sempre ci hanno perseguitato, per lasciarci andare serenamente mamma". E ancora: "hai scelto di andartene in fretta, probabilmente senza neanche rendertene conto, fortunatamente senza soffrire... e questo è stato un tuo grande regalo nei confronti miei e di Carlotta, lo so, nessuno di noi si meritava di vederti soffrire". Il post prosegue con il racconto degli ultimi istanti di Gabriella: "Quando ci hai visti preoccupati sei riuscita con le ultime forze a dirci: 'Calma'... Quel tuo 'calma' sarà la coperta che metterò quando avrò freddo, quel tranquillante che utilizzerò quando sarò agitato, quel fazzoletto che continuerò a usare per asciugarmi le lacrime". Poi la lacrima scesa dagli occhi della donna che - scrive il figlio - "voglio solo pensare fosse di gioia e non di dolore, perché io e Carlotta eravamo li con te in quel momento". Lorenzo ripercorre gli anni passati senza fare sconti: "Noi ci siamo amati tanto mamma, odiati tanto e amati tanto ancora, un amore forte impossibile da raccontare. Forse anche troppo forte. Ma la colpa era solo nel fatto che eravamo entrambi orgogliosi, permalosi e testardi, ci siamo scornati tutta la nostra breve vita insieme". E ancora: "Non sei stata la mamma perfetta, non sono stato il figlio perfetto e ora che non ci sei più sono pervaso da un milione di sensi di colpa che neanche immagini, mamma... Di certo non avrei potuto salvarti mamma e tu te ne sei andata da guerriera, quale sei sempre stata". Poi la spiegazione della scelta della foto: "Voglio ricordarci con questa foto: io già incazzato con te il giorno del mio battesimo e tu che comunque mi davi quell'amore incondizionato che mi hai insegnato".