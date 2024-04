Rapina choc a Reggio Emilia: rubato l'incasso della Festa del 25 Aprile a Casa Cervi

Reggio Emilia, 26 aprile 2024 – Rapinato a Casa Cervi l’incasso della grande Festa del 25 Aprile, volontaria aggredita con spray urticante da quattro uomini nel parcheggio. Sarebbero stati presi 80mila euro in contanti. È avvenuto nella tarda serata di ieri tra Campegine e Gattatico, davanti al Museo, nel podere dei Campi Rossi che fu della famiglia dei 7 martiri della Resistenza.

Folla sotto il palco a Casa Cervi ieri

Grande indignazione e sgomento per un assalto tanto pianificato quanto fulmineo. Erano passate da poco le ore 23 e nell’area erano presenti ancora molti visitatori, insieme alle decine di volontari che stavano riordinando stand e locali.

IL RICORDO / “In quel giorno c’era il destino del mondo migliore”

Tre di loro hanno raccolto lo zaino contenente la parte in contanti dell’incasso raccolto in una giornata che ha visto migliaia di persone visitare la tradizionale manifestazione, visitare la casa-museo e consumare presso i vari punti di ristoro. Una donna in particolare ha portato in auto lo zaino e, mentre aspettava un collega per andare a depositare il denaro in una cassa continua del vicino paese, è stata circondata da quattro uomini. Il parcheggio era buio e i quattro avrebbero avuto il volto nascosto con cappucci delle giacche. In pochi secondi le hanno spruzzato contro lo spray al peperoncino e le hanno strappato la borsa, dileguandosi a bordo di un’auto nella notte.

Il sindaco: “Attenzione alla democrazia soffocata poco a poco”

Secondo Mirco Zannoni, direttore del Museo, avrebbero portato via circa 80mila euro: "Un atto molto grave, che ci riempie tutti di tristezza e rammarico”.

La zona, non lontana dal casello autostradale Campegine-Terre di Canossa, è molto presidiata da sistemi di video-sorveglianza stradale dotati di lettori di targa Ocr. I carabinieri e la polizia locale - che erano presenti nell’area sia per motivi di ordine pubblico che per gestire il traffico - stanno indagando per tentare di risalire alla banda.

Non è la prima volta che malviventi rubano l’incasso di una festa popolare: nel giugno 2022 era stata, con modalità analoghe, derubata la segretaria del Pd di Calerno, Catia Rasoli, la sera della chiusura della manifestazione. Ma è la prima volta che avviene una vera e propria rapina, con aggressione fisica alla persona incaricata a trasportare il denaro.