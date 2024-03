Il lutto di Vasco e di suo figlio: "Lorenzo, mamma Gabriella sarà sempre nei nostri cuori"

È morta a 56 anni Gabriella Sturani, ex di Vasco Rossi e madre di uno dei suoi figli, Lorenzo. "Non avrei mai pensato che la Gabriella se ne sarebbe andata prima di me. Caro Lorenzo tua mamma sarà sempre VIVA nei nostri ricordi più belli. Ti abbraccio forte... Ti sono vicino... E ti voglio bene", scrive il rocker sui social. Lorenzo Rossi è nato dalla relazione tra Vasco Rossi e Gabriella Sturani, rimasta incinta a 16 anni. La donna era giovanissima quando conobbe Vasco, in un locale di Rimini. Ferrarese, ha vissuto per tanto tempo col figlio a Masi Torello, dove Lorenzo è nato. Oggi 37enne, Lorenzo è uno speaker radiofonico e fu riconosciuto dal padre quando aveva circa 15 anni. Affidò a un lungo messaggio su Instagram il racconto del primo incontro con papà Vasco: "La porta si apre e mi ritrovo davanti un omone grande, grosso, con i capelli lunghi e il cappello che mi aspettava a braccia aperte. ‘Ecco Lorenzo, Lorenzo il Magnifico’ (disse, ndr), come spesso mi chiama per rompere il ghiaccio". Oggi Lorenzo è papà di due bimbe, Lavinia e Lucrezia, nate dalla relazione con Carlotta Quaranta.

Vasco Rossi ha altri due figli: Davide, nato da una relazione con Stefania Trucillo nello stesso anno di Lorenzo. Appassionato di musica, fa il disc jockey ed è un attore: il suo debutto cinematografico risale al 2003, quando compare nel film "Il posto dell’anima" e anche in "Caterina va in città" di Paolo Virzì. Nel 2008 ha recitato in "Albakiara". Ha a sua volta tre figli. Poi c’è Luca Rossi, l’ultimo arrivato. Nato nel 1991 e stando al profilo Wikipedia del rocker, sarebbe coautore di diverse canzoni del papà. A lui Vasco ha dedicato il brano Benvenuto. La madre è Laura Schmidt, attuale moglie del cantante, sposata nel 2012.