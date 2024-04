"Peste suina, export a rischio: fare di più" L'assessore regionale all'Agricoltura in Emilia-Romagna, Alessio Mammi, lancia l'sos per eradicare il virus della peste suina africana tra i cinghiali, minaccia per gli allevamenti e le esportazioni di carne di maiale. La produzione di salumi è a rischio, con 150 carcasse positive al virus trovate in regione.