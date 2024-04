Il furto fuori dall’hotel. Derubato l’ex batterista di Vasco. Si era appena esibito al Socjale

Un furto su commissione. Oppure qualcuno che, seguendo il filo rosso degli eventi musicali, si sposta ad arte per mettere le mani su questo tipo di refurtiva. O ancora un passaggio occasionale di fronte a quel furgone carico di roba che, come tale, ha fatto scattare la molla in testa ai malviventi. Di fatto ignoti ladri hanno rubato nella notte tra mercoledì e giovedì gli strumenti musicali al celeberrimo batterista Will Hunt degli Evanescence (in passato anche Vasco Rossi, Heroes and Monsters).

Il musicista si era appena esibito al ‘Teatro Socjale’ nella frazione di Piangipane nell’ambito del tour in tributo a Kurt Kobain dei Nirvana (’A night with Nirvana’ il titolo) nel 30esimo anniversario della morte del cantautore grunge. Oltre al batterista statunitense, sul palco erano saliti anche Clayton Sturgeon (voce-chitarra) e Steve Armeli (basso).

I ladri, utilizzando uno strumento specifico (tipo un cacciavite o un trapano) sono riusciti a scassinare un portellone del van che la band aveva lasciato parcheggiato fuori dal loro hotel alle porte dei centro. Oltre alla batteria - un pezzo davvero inconfondibile e quindi difficile da ricettare -, sono stati sottratti una chitarra amplificata, bassi, amplificatori, pedali e altro ancora. Hunt in un post ha fornito l’elenco parziale del maltolto chiedendo collaborazione, nel caso qualcuno si imbattesse nella strumentazione sparita.

Il valore del bottino ammonta a una prima stima ad almeno 15 mila euro. Sul posto è intervenuta la polizia. In particolare la squadra Mobile ravennate ha già acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza dell’intera area per cercare di dare un volto ai malviventi.

Il passato Hunt aveva già suonato a Ravenna con gli Heroes & Monsters: in qualla occasione tutto era andato bene.