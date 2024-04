La foto di Gianni Morandi bendato, fan in allarme

Bologna, 24 aprile 2024 – Gianni Morandi con una benda sull’occhio destro. Preoccupa i fan il selfie postato dal cantautore sui propri social. “Ho fatto a pugni, evviva”, ha scritto ironicamente Gianni, che però ha lasciato stupiti molti.

Tra i più preoccupati anche Cesare Cremonini, che ha commentato sotto al post in dialetto bolognese “Sa fet Gianni” ed Emma Marrone (“Ma Gianni”, con una faccina sorridente). Al momento Morandi non ha fatto sapere altro e sono in tantissimi a chiedersi cosa sia successo al cantante bolognese, visto anche il precedente di un incidente nel 2021 nel suo giardino mentre stava bruciando le sterpaglie.

Tra gli utenti vip che si interrogano sulla sua salute anche Antonella Clerici, che si domanda “Ma che è successo ancora?”.

E se alcuni ipotizzano un’operazione alla cataratta, altri provano a scherzarci su: “Tranquilli, sa difendersi: se lo rivede gli spaccherà il muso” o “Hai detto a quel coso che eri geloso?” scherzano alcuni utenti, citando ironicamente le parole della canzone dello stesso Morandi “Fatti mandare dalla mamma”.

Tra la vicinanza di affetto dei suoi fan, non resta che aspettare altri aggiornamenti da Gianni sulle sue condizioni.