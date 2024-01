Gianni Morandi celebra il matrimonio degli amici Stefano e Marina

Bologna, 18 gennaio 2024 – Al momento del fatidico sì ritrovarsi Gianni Morandi. E’ ciò che è successo a Marina e Stefano, amici del cantante, che lo hanno chiamato a celebrare la cerimonia di matrimonio in Comune oggi a Bologna.

Nozze speciali per Stefano e Marina: Gianni Morandi celebra il matrimonio dei suoi amici in Comune

Un officiante d’eccezione, dunque. Morandi ha così suggellato l’amore dei due (con Anna, la moglie del cantante, a fare da testimone alla sposa). Gianni ha indossato la classica fascia tricolore tipica di chi celebra un matrimonio civile e un paio di occhiali per leggere il discorso di unione. Il cantante è apparso visibilmente emozionato nella lettura, davanti ai suoi due amici di lunga data e in un ruolo d’eccezione.

Chi può officiare il matrimonio

Ma Gianni Morandi poteva davvero celebrare le nozze? La legge dice che anche un comune cittadino può officiare un rito civile. A stabilirlo, Il Decreto del Presidente della Repubblica del 3 novembre 2000 che restituisce il possesso dei requisiti per l’elezione a consigliere e quindi i diritti politici e civili comuni. Quindi sì, il cantante aveva i diritti politici e civili per unire in matrimonio Stefano e Marina, in una giornata indimenticabile per tutti.