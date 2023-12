Bimbo Tu, la grande festa con Gianni Morandi e il cardinale Zuppi

Bologna, 14 dicembre 2023 – Grande festa in casa Bimbo Tu. La struttura di Pass, nel cuore di San Lazzaro di Savena, festeggia il Natale con le famiglie ospitate gratuitamente dall’associazione, i loro figli, i piccoli pazienti degli ospedali del territorio, e due amici: Gianni Morandi e il cardinale Matteo Zuppi.

Gianni Morandi, il cardinale Matteo Zuppi e la sindaca di San Lazzaro di Savena Isabella Conti alla grande festa di Bimbo Tu nella struttura Pass

Tra canti, musica e giochi, il pomeriggio scorre veloce, "in famiglia - sottolinea il presidente Alessandro Arcidiacono -. Per i nostri bimbi ci stiamo rendendo più belli, festeggiando e cantando con i volontari. Avere qui due persone così importanti, che testimoniano che siamo vicini a loro in questa battaglia che dobbiamo vincere con l’amore, è grandioso”. Non c’è spazio per le parole, ma solo per le canzoni.

A dirigere le voci, Gianni Morandi con indosso la maglietta verde di Bimbo Tu. “È un piacere essere qua - dice l’artista bolognese -. E fa commuovere vedere che questi bambini, nonostante le difficoltà, riescano a suonare così bene”.

Oltre alla chitarra, con Marco, piccolo ospite di Pass, si anima anche il pianoforte, accompagnata dal canto anche dalla voce della sindaca Isabella Conti.

La benedizione di Zuppi

Dopo aver trascorso del tempo in compagnia, la benedizione del cardinale. “Questa casa è una benedizione per tutti - conclude Zuppi -: per chi qui trova accoglienza, famiglia e protezione. San Lazzaro è un posto bello, Dio lo benedice sicuramente. E Pass è un luogo dove le difficoltà sono aiutate e dove il buio è vinto dalla speranza”.

I numeri di Pass

In un anno, Pass ha ospitato 63 famiglie da 13 regioni italiane e da 7 differenti nazioni, garantendo 1.183 notti in struttura gratuitamente.