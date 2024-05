Cucciolini da collezionare: oggi il primo bollino sul Carlino per ottenere i peluches

Bologna, 6 maggio 2024 – L’attesa è finita, perché oggi, in edicola, il Carlino dà ufficialmente il via ai Cucciolini, l’iniziativa che coinvolge i giovani lettori delle edizioni di Bologna, Ferrara e Imola, attraverso un progetto ludico, sostenibile e al tempo stesso educativo, del quale il Gruppo Ghedini Automobili è sponsor. Tra le pagine della Cronaca, infatti, oggi il nostro quotidiano pubblica il primo bollino che deve essere attaccato alla scheda di raccolta punti. Da questo momento, quindi, si può iniziare a riempire la scheda, distribuita per la prima volta sabato, ma che verrà data nuovamente in dotazione per consentire a tutti di partecipare alla gara a premi.

In palio , ci sono sei morbidi e divertenti peluche che rappresentano alcuni degli animali del nostro territorio, dalla pianura alla montagna, comprendendo anche le zone collinari. Un modo per ricordare che condividiamo il territorio con tante creature, che vanno amate e rispettate. Completata la scheda, che prevede l’inserimento di dieci bollini, si potrà riscattare il proprio pupazzo preferito. Fate attenzione, perché, in alcuni giorni, il Carlino pubblicherà dei bollini jolly , una possibilità extra di raggiungere l’obiettivo prefissato. Ma, esattamente, come si fa a ritirare il premio? Ecco le prime istruzioni e le linee guida da seguire per potere ottenere il peluche, composto da materiale totalmente riciclato. Per i lettori di Bologna , l’organizzazione di ritiro prevede tre luoghi di raccolta individuati. Il Carlino mette a disposizione del pubblico l’ex sportello Speed, in via Gramsci 7, dietro al Royal Hotel Carlton, in via Montebello 8. Oltre a questo, si potrà riscattare il peluche al concessionario Ghedauto di via dell’Elettricista 7 . Sarà possibile anche ritirare il premio in redazione, in via Enrico Mattei 106.

A Imola , invece, il punto di raccolta sarà la sede della redazione in via Quarto 4. Svelati i punti di raccolta, gli orari e le giornate in cui sarà possibile ritirare i premi, senza costi aggiuntivi, verranno spiegati, sempre su queste pagine, nei prossimi giorni. Rimanete aggiornati per non perdere le nuove informazioni. Intanto, con la prima pubblicazione del bollino, i bambini e le loro famiglie possono già iniziare a fantasticare su quale potrà essere il loro animaletto preferito. Il gruppo dei maestri dell’ambiente è formato da Ubaldo l’orso, Riky il riccio, Ciccio il cinghiale, Rossella la volpe, Lillo il lupo e Dina il daino. Ognuno con le proprie abilità di riciclo e di raccolta differenziata. Ricordiamo infatti che i Cucciolini sono realizzati completamente in materiale riciclato.