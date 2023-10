Tamberi, dichiarazione d’amore alla moglie: “Solo per te rinuncerei a tutto”

Ancona, 21 ottobre 2023 - Gianmarco Tamberi e Chiara Bontempi: 14 anni insieme. In un post Gimbo racchiude tutto il suo amore per la donna che ha sposato a settembre del 2022.

Gianmarco Tamberi e Chiara Bontempi: un amore nato nel 2009, si sono sposati a settembre 2022. La foto che accompagna il post del campione dedicato ai 14 anni insieme

"Da sportivo che viene visto principalmente in determinate condizioni di adrenalina e grandissima pressione - scrive -, ritengo sia importante far conoscere una parte del mio carattere che poche volte riesco a fare vedere. Solo per te rinuncerei a tutto, perché senza di te sarebbe come non avere nulla. Averti al mio fianco mi ha reso forte, mi ha aiutato a superare paure enormi semplicemente per stupirti. Può essere scontato forse dirlo ma io ai tuoi occhi, dopo 14 anni, voglio ancora essere il migliore del mondo. Grazie, grazie, grazie dal profondo del mio cuore, per tutto quello che fai per me. Nessun'altro può davvero sapere quanto, quindi il minimo che io possa fare per ringraziarti e donarti ogni giorno tutto l'amore che ho. 14 anni insieme".

Alla sua dolce metà il campione ha donato l’oro nel salto in alto ai Mondiali di Budapest 2023. "Non ho sposato un uomo ma un supereroe - aveva scritto sui social Chiara - un ragazzo d’oro, con me si trasforma, molto dolce e apprensivo, sono molto fortunata".

Sempre insieme, anche quando Gimbo è stato ospite a Verissimo. “Io per lui ci sono sempre stata da quando eravamo piccoli - ha detto la moglie nello studio di Mediaset -. Ci siamo conosciuti che io avevo 14 anni, lui 17. Ho sempre voluto seguirlo in giro per il mondo sia per dargli la sensazione di casa sia per vivere insieme a lui tutte le emozioni”, sportive e non.

“Un figlio? Io vorrei una femminuccia, ma facciamo una cosa per volta”, ha sottolineato Chiara. “Sono stati due anni pieni di novità e di emozioni. Dopo la vittoria di Gianmarco alle Olimpiadi ci siamo sposati, ora stiamo costruendo casa, adesso il Mondiale e l’anno prossimo ci sarà Parigi. Una cosa per volta – ha ribadito lei – anche per dare la giusta importanza a un figlio”.