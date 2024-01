Fede e Matteo, che gioia: "Benvenuta Matilde"

Pesaro, 4 gennaio 2024 – "Due giorni complicati… Finalmente sei arrivata!". Messaggio seguito dal nome, Matilde, e un cuoricino. Poi un ringraziamento al personale dell’ospedale Sacro Cuore di Verona. "Grazie agli angeli che ci hanno accudito durante questo viaggio: Titty, Marcello, Giada, Alessandra, Massimo e a tutto il team dell’ospedale di Sacro Cuore".

Federica Pellegrini e Matteo Matteo Giunta con Matilde

È con questo messaggio che Matteo Giunta, allenatore di nuoto pesarese e marito di Federica Pellegrini, ha annunciato la nascita della sua primogenita. Nata alle 6.51 infatti, la piccola ha fatto attendere i genitori per quattro giorni oltre la data prestabilita, aumentando di gran lunga la gioia che si può provare nel diventare, per l’appunto, papà e mamma. Già nei giorni scorsi i due avevano dato qualche indizio sulla nascita, tra cui il nome misterioso "Meringa". "Non voglio spoilerare il nome, ma sarà di 7 lettere" aveva detto Federica Pellegrini al podcast di Diletta Leotta "Mamma Dilettante", scatenando i social, sui quali in tantissimi avevano cercato di provare ad indovinare il nome della nascitura. "I miei più grandi auguri a Matteo e a Federica – commenta Mila Della Dora, assessore allo sport di Pesaro –. Il mio più grande augurio, però, va alla piccola: che possa vivere una vita felice e all’insegna dei valori sportivi che sicuramente i suoi genitori, da grandi come sono, potranno insegnarle".

Ovviamente, non sono mancate nemmeno le felicitazioni da parte delle personalità dello spettacolo e dello sport: Laura Pausini, Alessandro Cattelan e tantissimi altri. Anche la pagina ufficiale delle olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026 si è congratulata con i neo genitori "Congratulazioni Fede! Benvenuta piccola campionessa!".