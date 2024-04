Glicini in fiore, la mappa: dove ammirarli a Bologna

Bologna, 18 aprile 2024 – Il glicine, la pianta rampicante dai fiori viola e bianchi, nel corso della storia ha conquistato poeti e cantanti da Pier Paolo Pasolini al grande Faber De Andrè, fino ad arrivare ai tempi più recenti con la canzone ‘Glicine’ di Noemi.

Non a caso è simbolo di bellezza e sinuosità: i colori sgargianti, i fiori riuniti in grappoli, il profumo inebriante, lo rendono l’albero decorativo perfetto per muri, pergolati, terrazze e giardini.

La fioritura, che inizia i primi di Aprile e prosegue per circa due settimane, si può ammirare da diversi spot a Bologna: dal centro storico, ai colli, alla zona Saragozza e persino a Le Serre dei Giardini Margherita.

Con il suo colore lilla intenso, o bianco nei casi più rari, attira subito l’attenzione. Ma ecco dove sono a Bologna i luoghi in cui ammirare la fioritura del glicine.

Giardini Margherita e quartiere Santo Stefano

Non si può non cominciare dal glicine delle ‘Serre dei Giardini Margherita’, che sono ormai un punto di ritrovo per tutti gli studenti di Bologna, che si ritrovano lì a studiare o anche solo a prendere un aperitivo al bar.

L'albero di glicine alle Serre dei Giardini Margherita

Sedendosi ai tavolini e alzando la testa ci si troverà davanti ad un immenso glicine che fa ombra e decora con i suoi fiori pendenti tutta l’area circostante.

Il glicine fiorito alle Serre dei Giardini Margherita

Forse non è fatto noto da tutti, ma il glicine può avere anche fiori bianchi: sono più rari da trovare rispetto a quelli viola, questo in via Vittorio Putti, davanti al civico 3 / 2, è uno dei pochi di questo colore in città. Posto all’interno del giardino di una casa privata, è ben visibile dalla strada.

Il glicine bianco in un giardino privato di via Putti

I glicini sui colli di Bologna

I Glicini non decorano soltanto il centro città, ma si possono ammirare anche sui colli bolognesi, godendo insieme di una vista mozzafiato e dei colori primaverili.

Il glicine fiorito in via di Gaibola

salendo per via dell'Osservanza si trovano diversi spot, all’inizio in una casa privata, poi al civico 33 lungo tutta la parete che costeggia la via, e infine in cima alla strada, all’incrocio con via di Gaibola, dove il glicine ricopre tutto il muro all’angolo.

Uno dei glicini fioriti sui colli bolognesi

Glicini in fiore sui colli bolognesi

L'imponente glicine fiorito sui colli di Bologna

Le fioriture nel centro storico

Uno dei più noti è sicuramente il glicine di piazza Santo Stefano, che fa da cornice ad uno dei luoghi più frequentati dai turisti e dai bolognesi.

Scivolando lungo il muro accanto a Corte Isolani, rende l’angolo della piazza delle Sette Chiese uno dei luoghi da non perdere durante la primavera

Non lontano da lì, in via del Cestello, una laterale di via Castiglione, si trova un glicine di una casa privata, a decorazione del cancello d’entrata. Passeggiando per la via si scorge subito, con il suo colore viola acceso.

Glicine in fiore nel centro di Bologna

I glicini in zona Saragozza

Il quartiere Saragozza, con un grande numero di villette liberty, pullula di glicini. In via Giambattista Martini, una laterale di via Roncati, si trova un bellissimo albero proprio nel cortile di una casa indipendente.

Un'altra tappa della mappa dei glicini fioriti a Bologna

Poco più in là, in via Giacomo Antonio Perti, di fronte al civico 24, si trova un glicine dai fiori tendenti al rosa, con sfumature di fucsia. Un colore particolare, che rende ancora più unico questo arbusto.